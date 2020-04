Canada Goose ha annunciato i suoi piani per aumentare la produzione nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli operatori sanitari impegnati in prima linea in tutto il Canada. Nel corso delle prossime due settimane, la Società inizierà a riaprire tutte le sue otto strutture canadesi e, a piena capacità, lavoreranno per supportare gli sforzi fino a 900 dipendenti.

Canada Goose produrrà almeno 60.000 camici a settimana, con piani di consegna fino a 1,5 milioni di pezzi, al costo. Eventuali profitti involontari, potenzialmente derivati da efficienze, saranno donati a fondi di soccorso nazionali COVID-19. Questo annuncio si basa sul suo impegno a produrre e donare 14.000 camici gratuitamente. Prodotti in due delle sue strutture di Toronto e Winnipeg, le spedizioni di prodotti verso ospedali e strutture sanitarie in tutto il Canada sono iniziate questa settimana.

“Questi tempi senza precedenti richiedono un’azione decisa e collettiva, ora è il momento per il Canada di investire in soluzioni Made in Canada“, ha affermato Dani Reiss, Presidente e CEO di Canada Goose. “Con una delle più grandi infrastrutture di produzione di abbigliamento canadese nel Paese, siamo in una posizione unica per riqualificare le nostre strutture e riorientare i nostri team per produrre una varietà di dispositivi di protezione individuale – e siamo pronti a sfruttare tutte le nostre risorse per fare ciò che è giusto per il nostro paese“.

Dettagli

• Canada Goose sfrutterà le sue otto strutture produttive in tutto il Canada per produrre camici L2, tra cui:

o Tre strutture a Winnipeg

o Tre strutture nella Greater Toronto Area

o Montreal e Boisbriand

• A piena capacità, fino a 900 dipendenti di Canada Goose lavoreranno per produrre capi DPI; circa 150 dipendenti li stanno attualmente producendo a Toronto e Winnipeg.

• Tutte le strutture seguiranno i protocolli di distanza sociale raccomandati e le norme di sicurezza per garantire un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti.

• In base al contratto con il governo federale, Canada Goose produrrà 60.000 abiti L2 per settimana, per un totale di 1,5 milioni di unità totali.

• In Manitoba, la Società produrrà 100.000 abiti riutilizzabili per Shared Health, organizzazione provinciale dedicata alla salute.

La compagnia continua a lavorare a stretto contatto con le autorità sanitarie federali, provinciali e locali per fornire il maggior numero possibile di attrezzi ai bisognosi.