Per questa primavera, Vans collabora con la famosa surfer Leila Hurst, che grazie alla sua estetica ricca di colori brillanti e giocosi, è anche una icona di stile. La surfer, nata a Kauai (Hawaii), ha creato questa capsule con Vans per esaltare lo stile di vita rilassato e cool dell’isola.

Il pezzo chiave della collezione è la Slip-on SF con stampa animalier. Costruita in canvas rinforzato, la Slip-on SF di Leila Hurst è perfetta sia per la spiaggia che per la strada.

La stampa animalier creata da Leila è disponibile anche in altre sneakers come la UltraRange EXO, la Style 36 Decon SF, la Authentic SF, la Slide-On, e le ciabatte Makena- oltre che su alcuni pezzi di apparel unici.

Amante del divertimento e appassionata allo sport, la soul surfer Hawaiana è parte del team Vans Surf dal 2007, e si occupa anche di fare volontariato presso organizzazioni non-profit come Life Rolls On e altre associazioni dedicate al mondo femminile. La caspule con Vans rispecchia a pieno il suo spirito e il suo entusiasmo, ispirando le donne in tutto il mondo. La collezione Vans x Leila Hurst è disponibile su vans.eu/surf.

