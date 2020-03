In arrivo una carica adrenalinica con la nuova capsule pop Wonder Woman firmata Tezenis. Pigiami e underwear con l’iconico personaggio dei fumetti compongono la collezione destinata a vere e proprie eroine. L’intimo è rappresentato da un completo a stelle con reggiseno a triangolo e slip in mesh.

Anche nella pigiameria le stelle sono le protagoniste insieme a grafiche divertenti e impattanti come il ritratto di Wonder Woman oppure il suo simbolo, la W. Capi pratici, divertenti e colorati, perfetti per tutte le donne wonder.

Valuta questo articolo