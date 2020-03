Sharky e Drake sono i due modelli di successo della linea Sizey, la massima evoluzione in termini di design e manifattura delle sneaker Premiata, best seller internazionali sin dal loro esordio.

La ricerca di volumi maxi sulle sneaker di matrice sportiva, ha permesso ai creativi del brand di utilizzare sofisticate tecniche produttive, materiali premium, simbologie eclettiche e contrasti cromatici che li rendono estremamente attuali.

Ai modelli di questa linea Premiata ha deciso di dare i nomi di animali dall’anima preistorica e mitologica. Sharky è dedicato agli squali, che hanno origini antiche e generano un timore ancestrale, mentre Drake è una dedica ai draghi della mitologia che hanno sempre rappresentato forza e dominio, simbolo urbano di grande potenza.

Sperimentazione e design innovativi, materiali e progettazione high level, sono questi i cardini di queste sneaker, capaci di accogliere un trend trasformandolo in uno stile esclusivo.

Il loro disegni ripercorrono e sublimano le caratteristiche delle basket Anni ’90 a cui dedicano una composizione ardita della tomaia ed un fondo pensato con incastri complessi sul mitico air system. Sneaker sofisticate e, grazie ad una produzione di alta gamma, estremamente leggere, presentate in differenti make-up. Sharky propone colori vividi mixati all’argento per l’Uomo e pastelli che accolgono lampi d’oro, rosa o verde per la Donna. Drake lavora sui diversi toni del bianco, la polvere, ancora oro e argento.

Le Sharky e le Drake sono presenti negli store Premiata, su premiata.it e nei migliori fashion retailer di sneaker.

