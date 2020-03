Il 2020 avanza e Rolls-Royce incarna ancora lo spirito dei ruggenti anni venti introducendo la sua prima auto da collezione del nuovo decennio. Dawn Silver Bullet Collection è un inno alla decadenza, alla frivolezza, agli esaltanti tempi d’oro e ai tempi irriverenti del passato. Attraversando il paesaggio con estrema precisione, percorrendo grandi distanze con velocità, è come un Proiettile d’argento.

Ispirandosi alle leggendarie roadster degli anni ’20, macchine rare e glamour associate per sempre a giovani brillanti e ribelli ribelli di Hollywood, la Dawn Silver Bullet Collection cattura l’atteggiamento spensierato di quei giorni lontani in un’espressione audace e contemporanea progettata per gli anti-conformisti e persone in cerca di piacere. Seducente e senza fronzoli, questa Collezione è limitata a sole 50 auto in tutto il mondo. La Dawn Silver Bullet Collection è un’aggiunta potente e sapientemente adattata al gruppo Rolls-Royce Collection Car. L’argento si trova frequentemente nella storia enigmatica del marchio su auto da pista speciali come Silver Dawn, Silver King, Silver Silence e Silver Spectre.

L’eroe della Collezione è senza dubbio l’Aero Cowling. La spina dorsale centrale argentata porta la carrozzeria nella cabina, dandole la sensazione intima e connessa di una vera due posti. Un finisher in titanio sabbiato completa il frangivento Aero Cowling e mostra con orgoglio il nome e la silhouette di Silver Bullet.

La collezione Dawn Silver Bullet presenta dettagli esterni scuri; fari scuri e un nuovo finitore per paraurti anteriore scuro, che fornisce un’espressione dominante e determinata in forte contrasto con la tonalità argento. Le ruote parzialmente lucidate offrono una finitura in ombra traslucida.

All’interno, la Dawn Silver Bullet Collection è straordinariamente splendente nei materiali e nell’artigianato dei nostri tempi. Una fascia unica in fibra di carbonio a poro aperto accoglie il guidatore e il compagno in modo contemporaneo e accattivante. Un tunnel di trasmissione trapuntato, con spunti di design tratti dall’accessorio di moda per antonomasia ribelle, la giacca di pelle, attraversa il centro della cabina in modo sartoriale.

Con questo in mente, Rolls-Royce curerà una serie di “Silver Bullet Drives”, viaggi epici per i proprietari di questa collezione contemporanea, resi disponibili tramite Whispers, la casa digitale esclusiva di Rolls-Royce per i clienti Rolls-Royce in tutto il mondo.

Valuta questo articolo