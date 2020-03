Videoworks, leader nel settore audio/video, entertainment, IT e domotica, ha seguito linee guida molto chiare nella realizzazione dei sistemi di bordo del Riva M/Y Race, il primo 50 metri che ha inaugurato la SuperYachtsDivision di Riva Yachts: grande facilità di utilizzo dei sistemi audio/video, di illuminazione, di entertainment e domotici. Il tutto con l’altissimo livello di customizzazione che contraddistingue i sistemi di bordo firmati Videoworks, un gruppo capace di proporre soluzioni tecnologiche sempre innovative e originali, forte degli oltre 700 progetti sviluppati in più di 20 anni di attività.

L’utilizzo degli impianti domotici audio/video di bordo rappresenta ormai una delle richieste principali da parte dell’Armatore e dei suoi ospiti. Guardare una partita di calcio su un grande monitor ad altissima risoluzione, ascoltare la musica grazie a casse che riproducono un suono fedele e puro, dare un party a bordo, gestire semplicemente luci, tende, clima, contenuti multimediali e navigare in internet in maniera sicura e affidabile, sono diventati ormai un must-have dell’integrazione dei sistemi.

I SISTEMI DEL RIVA M/Y RACE IN DETTAGLIO

Il Riva M/Y Race è un vero concentrato di tecnologia: Videoworks ha progettato i sistemi AV, IT, Tv/Sat, CCTV, telefonia IP e domotica. Il sistema AV-IT è stato progettato seguendo la filosofia dell’impianto distribuito: ogni cabina/salone è dotata di un rack locale che ospita le elettroniche AV. L’Audio delle aree premium sia interne che esterne è realizzato con diffusori specifici per ambienti marini della James Loudspeakers, che garantiscono un suono pulito e potente. L’infrastruttura IT, sia cablata sia Wi-Fi, è interamente realizzata con hardware Cisco, leader mondiale per affidabilità e prestazioni. La telefonia IP è invece basata su centralino Panasonic con terminali fissi e cordless. Grazie alla sua pluriennale esperienza e partnership con Lutron, leader mondiale della produzione di sistemi controllo luci, Videoworks ha progettato e realizzato anche la domotica di bordo, ovvero il controllo

intelligente di luci e tende nelle zone ospiti, per rendere ancora più piacevole e confortevole il soggiorno a bordo.

Il sistema CCTV è interamente composto da prodotti professionali Panasonic, e include 5 telecamere IP ad alta risoluzione e un registratore di rete per la registrazione dei flussi video e la loro archiviazioni in formato criptato. Inoltre, il sistema di ricezione satellitare prevede una doppia antenna con un sistema arbitrator che garantisce una ricezione ottimale senza angoli ciechi.

