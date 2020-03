La quarantena forzata a causa dell’emergenza coronavirus sta costringendo in casa tantissime persone. Gli italiani sperano in un miglioramento della situazione ed un cambiamento dopo il termine stabilito dal Premier Conte, per il 3 aprile, ma la quarantena potrebbe essere prolungata.

Una ‘mossa’ che spaventa tanti cittadini, sia per delle difficoltà economiche che per problemi ‘psicologici’ legati alla noia di rimanere ancora a lungo chiusi in casa, senza poter uscire a svolgere una vita normale.

Chi di certo non si annoia in quarantena è Valentino Rossi, che trascorre il suo tempo con la madre, la fidanzata FrancescaSofia Novello, i suoi cani ed i suoi gatti. Nella sua dimora di Tavullia Valentino Rossi può allenarsi in una palestra personale, ma può anche trascorrere del tempo all’aria aperta. Ecco dunque che il Dottore e la sua dolce metà hanno deciso oggi di fare una bella passeggiata domenicale in compagnia di Penelope ed Ulisse i due splendidi Golden Retriever: “👩🏽‍🤝‍👨🏼❤️🐶”, queste le tre faccine postate dalla bella modella italiana sui social a corredo di tenere foto sui social.



