I nuovi modelli Porsche Design rappresentano perfezione e funzionalità, per uno stile che si riconferma purista e minimalista.

Iconic series: P’8685 – Hexagon

Il nuovo modello Iconic, in edizione limitata, P’8685 Hexagon di Porsche Design, è la perfetta fusione della filosofia estetica di Porsche Design con il più alto livello di know-how ingegneristico. Il design maschile si ispira al blocco motore di una vettura sportiva: otto viti esagonali fissano la parte frontale della montatura, realizzata in titanio, donando all’occhiale da sole un aspetto unico, davvero sorprendente. La precisione e la stabilità della costruzione sono enfatizzate da una lavorazione esclusiva: ogni vite è infatti avvitata singolarmente a mano. La montatura leggera super performante è realizzata in plastica RXP® e le lenti polarizzate garantiscono il massimo comfort d’utilizzo. Il modello P’8685 è disponibile in una limited edition di 911 pezzi.

Iconic series: P’8478V – Colour of the Year 2020

Nel 1978 il Professor Ferdinand Alexander Porsche creò il modello P’8478, il primo occhiale da sole al mondo con lenti intercambiabili, una vera icona di stile che ancora oggi viene prodotta con un design immutato, best seller in tutto il mondo. Il suo look inconfondibile viene ora reinterpretato con la nuova edizione Colour of the Year. Il contrasto del blu brillante con i dettagli argento enfatizza così la forma a goccia delle lenti. Questo esclusivo modello viene consegnato in uno special pack che contiene al suo interno anche la colorazione argento specchiato. In edizione limitata di 2.000 pezzi.

P’8684 – Lasercut inspired

Ispirato all’iconico modello lasercut P’8663 del 2018, il modello P’8684 ne prosegue estetica e design. La forma piatta delle lenti aviator ne rappresenta un tratto distintivo.

La montatura metallizzata è realizzata in plastica RXP® e gli elementi cut-out della parte anteriore ne enfatizzano la combinazione di materiali. Il design delle aste sottolinea lo stile minimal di questa straordinaria new entry.

P’8693 – Tributo al P’8479

Nel 1979 Porsche Design presentò l’iconico modello P’8479, un design con cui conseguì un incredibile successo, occhiali ancora oggi indossati da celebrities del mondo della musica e del cinema. Realizzato sulle basi più classiche dell’estetica di Porsche Design, il nuovo modello P’8693 affascina grazie al suo ponte metallizzato che, a contrasto e fissato con viti esagonali a battenti, corre lungo tutto il bordo superiore degli occhiali. Un modello maschile e tecnico. Il modello P’8693 a goccia è disponibile in quattro diverse colorazioni.

Fusion line – contrasto nella forma e nel materiale

I modelli Porsche Design serie “Fusion” sono caratterizzati da forti contrasti nella forma e nel materiale. Le altissime performance della plastica RXP® incontrano il prezioso metallo dando vita ad un gioco cromatico tra superfici lucide e opache. Una linea tecnica e futurista, completata da i modelli esclusivi nelle forme Karée, aviator e aviator quadrati (P’8365, P’8691, P’8692).

Liquid Titanium – come metallo liquido

La linea “Liquid” evidenzia ancora una volta la leggerezza e il comfort ottimale di vestibilità. La linea Liquid Titanium è composta da tre modelli (P’8363, P’8364, P’8688). Le aste 100% titanio creano un emozionante gioco di luci e ombre ottenendo un look esclusivo che fa tornare immediatamente in mente la storica Porsche 911. Le montature sono disponibili nella forma Karée e aviator, con la parte frontale in titanio o in RXP®.

