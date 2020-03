Vitaminico, energetico, positivo: Piquadro dà il benvenuto all’arancione, tra i colori più di tendenza della Primavera/Estate 2020. Il colore arancio si presta a dare una sferzata di vitalità sia ai vestiti che agli accessori: scarpe, borse, ma anche orologi, occhiali e persino i gioielli.

Del resto, la cromoterapia conferma che l’arancione è sinonimo di allegria e ottimismo. Perfetto da abbinare all’intramontabile denim, è ideale anche per ravvivare un blazer dal taglio maschile, ma in realtà questa tonalità sta bene con il nero, il marrone, l’azzurro e anche con le stampe fantasia. Per le donne più audaci che amano sperimentare e mettersi alla prova, la moda e le passerebbe suggeriscono mix & match molto interessanti come ad esempio l’accostamento a stampe come l’intramontabile l’animalier per creare look che non passeranno certo inosservati.

Sempre raffinati, dalle linee pulite, gli accessori Piquadro sono pensati per donne alla ricerca di accessori 24/7 funzionali e pratici. Piquadro non trascura però l’aspetto fashion e studia proposte in linea con le tendenze della moda, senza mai estremizzare i concetti, misurando sempre i dettagli. Clutch, zainetto, saddle bag e bauletto le proposte Piquadro declinate nella tinta che sarà tra le protagoniste della PE20.

