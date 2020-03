La Panini ha realizzato altre 3 figurine extra della nuova raccolta “Calciatori 2019-2020”. Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione, dall’inizio fino ai verdetti finali. La prima celebra il nuovo record di Cristiano Ronaldo, che in occasione della partita contro la Spal ha raggiunto le 1.000 presenze in carriera tra i professionisti. Un’altra figurina, scelta dal sondaggio online su www.gazzetta.it, è invece dedicata al capitano del Lecce Marco Mancosu, “grande con le grandi” perché autore di goal contro Napoli, Inter, Juventus. La terza figurina ritrae infine la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” del 10 febbraio scorso ed è dedicata al derby di Milano, partita ad alto spettacolo vinta dall’Inter per 4-2. Le tre figurine extra saranno distribuite in omaggio sabato prossimo 7 marzo, in abbinata a “Sportweek” e “La Gazzetta dello Sport”.

La collezione “Calciatori 2019-2020” si compone di 832 figurine su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B BKT, Serie C, Serie D e Serie A Femminile. L’album da 128 pagine ha una copertina caratterizzata da un’immagine di forte impatto come il calcio ad un pallone verso la rete. Tante le novità di questa raccolta: “I Mister”, con le figurine dei 20 allenatori della Serie A TIM e dei 20 allenatori della Serie B (2 mister per ogni figurina), ritratti in action durante le partite; “Sogno Azzurro”, con le figurine di 30 calciatori della Nazionale (3 giocatori per ogni figurina) in vista di UEFA Euro 2020; “Top Performers”, con le figurine di 20 calciatori della Serie A TIM selezionati sulla base dell’innovativo indice CPI (Calciatori Player Index), calcolato da Panini Digital basandosi su performance, valori di mercato e valutazione di esperti di diversi settori; e “Top 11 AIC”, con le figurine degli 11 giocatori più votati dagli stessi colleghi per la stagione 2018-19 e, novità di questa edizione, anche delle 11 top del calcio femminile (3 giocatori per ogni figurina).

Questa è la terza uscita di figurine extra del “Film del Campionato”, dopo quelle del 25 gennaio e del 15 febbraio scorsi. Altre 9 figurine verranno distribuite gratuitamente in edicola in abbinata a “La Gazzetta dello Sport” e “SportWeek” nei prossimi mesi (uscite: 28 marzo, 18 aprile e 9 maggio). Le ultime 5 figurine saranno inviate gratuitamente da Panini a coloro che avranno effettuato un ordine di figurine mancanti della raccolta.

