Nove25 presenta TAROT, la nuova collezione 2020 che prende libera ispirazione dall’antico

mondo dei Tarocchi. Il brand italiano, leader della gioielleria in argento di genesi street fashion, ha creato una collezione dalle atmosfere arcaiche, i cui gioielli rappresentano ancora una volta la sua originale capacità creativa e la consueta sapienza manifatturiera. Creazioni nate come di consueto dall’incontro tra le nuove frontiere digitali e la migliore tradizione artigianale italiana.

Anelli, pendenti, orecchini, bracciali, collane e charms collezionabili, in argento, proposti con le galvaniche in oro giallo e rodio lucido. Gioielli dai contrasti tra chiaro e scuro, toni dettati da una fine sabbiatura. Una collezione liberamente ispirata ad alcuni arcani maggiori dei tarocchi, dalla Giustizia all’Imperatrice, dagli Amanti alla Temperanza. Hit della collezione, due chevalier esclusivi: la Papessa, con un meccanismo rotante che permette di scegliere tra due decori, e il Matto, apribile come uno scrigno.

Nove25 dedica a questo mondo misterioso ed eterno uno shooting di Riccardo Dubitante insieme a due delle modelle internazionali più apprezzate del momento, Laura Roth e Tilila Oulhaj. Non poteva che essere Marrakech il luogo deputato ad un racconto così denso di fascino e magia, con le luci ed i colori impensabili dei riad, i tramonti del deserto Agafay. Quadri romantici e preraffaelliti insieme a ritratti contemporanei di grande impatto che accompagneranno Nove25 nella prosecuzione del suo percorso di stile.

