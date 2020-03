New Balance presenta per la primavera 2020 la Fresh Foam Tempo, una nuova silhouette versatile, pensata per gli allenamenti di tutti i giorni e per garantire una corsa energica e veloce ad ogni runner.

La Fresh Foam Tempo entra a far parte della famiglia Fresh Foam X, la nuova piattaforma del brand che include alcune delle più iconiche scarpe da running, accumunate da una nuova intersuola tecnicamente avanzata e performante.

Grazie alla nuova intersuola Fresh Foam X, caratterizzata da esagoni concavi e convessi asimmetrici, la Tempo fornisce un’esperienza di corsa più fluida e veloce, in grado di combattere le forze multidirezionali; gli esagoni concavi nella parte esterna dell’intersuola presentano intagli a laser volti a ridurre lo stress d’impatto in fase di atterraggio, mentre all’interno gli esagoni presentato un supporto strutturale nella parte mediale con l’obbiettivo di fornire più stabilità.

Fresh Foam Tempo va a sostituire la Zante Pursuit, presentando grazie alla nuova intersuola il 9% di flessibilità in più, 13.5% in più di Fresh Foam e il 16% in più di ritorno di energia, per un risultato sorprendente e all’avanguardia.

L’elegante tomaia in mesh ricamato, realizzata con il “data to design” è progettata per offrire il massimo in termini di traspirabilità e funzionalità, fornendo una calzata aderente e sicura che dona un supporto morbido ma strategico dal tallone all’avampiede.

Nel tallone la scarpa presenta un supporto esterno in TPU per una maggiore sicurezza nella corsa mentre il battistrada in gomma soffiata è caratterizzato da esagoni irregolari che garantiscono maggiore fluidità alla corsa.

Fresh Foam Tempo_Uomo Fresh Foam Tempo_Donna

Peso: 258 g Peso: 215 g

Drop: 6 mm Drop: 6 mm

In occasione di DEEJAY Ten, la “fun run” per eccellenza di cui New Balance è sponsor tecnico, il brand presenta anche uno special Make Up della Tempo.

Declinata in due versioni, una per la donna e l’altra per l’uomo, Tempo DEEJAY Ten Edition omaggerà Radio DEEJAY riprendendo in entrambe le varianti i suoi colori simbolo: rosso, bianco a nero. Oltre a questo special make up, New Balance fornirà il pacco gara dei partecipanti con due maglie di colore diverso a seconda del percorso scelto e della tappa corsa.

Per premiare gli appassionati runner che parteciperanno alle varie tappe, DEEJAY Ten organizzerà una vera e propria lotteria online mettendo in paio diversi premi offerti dai suoi sponsor. New Balance, a seconda della tappa gareggiata, regalerà un viaggio per due alle prossime Formentera to Run, Fuerteventura to Run, Maratona di New York e Maratona di Londra, competizioni di cui New Balance è sponsor tecnico. Per partecipare all’estrazione basterà iscriversi su https://deejaytenlottery.deejay.it/ inserendo il proprio numero di pettorale.

Le Fresh Foam Tempo è disponibile da marzo nei monomarca New Balance e in alcuni rivenditori selezionati al prezzo di 130 euro.

