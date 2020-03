Il legame di Mini con il cinema è sempre stato forte. Molte sono le attività che Mini sposa in ambito cinematografico e, in un anno di importanti festeggiamenti per il cinema italiano, Mini non poteva che scegliere di celebrare, in un modo tutto personale, i 100 anni della nascita di uno dei registi italiani più famosi al mondo.

Il 20 gennaio 1920, a Rimini nasceva Federico Fellini, regista che ha reso l’Italia famosa come il paese della Dolce Vita, raccontando la realtà del suo tempo. La Rimini di Fellini, «Nulla si sa e tutto si immagina» è stata celebrata, attraverso i suoi ricordi di giovinezza, come la città del sogno.

Nel centenario dalla nascita del maestro del cinema, che grazie alle sue sue pellicole ha regalato al mondo un’immagine unica di Rimini, il comune romagnolo ha organizzato numerose iniziative per riscoprire insieme i luoghi in cui ha vissuto e a lui cari.

Mai come quest’anno il legame tra la città e Federico si è fortificato. A 100 anni dalla nascita del grande cineasta, Rimini lo omaggia con eventi, proiezioni e la bellissima mostra “Fellini 100 Genio immortale. La mostra” ospite nel castello Sismondo, in attesa dell’apertura del museo prevista a dicembre 2020.

Anche Mini, nel suo stile inconfondibile, ha scelto di celebrare il maestro riminese con un tour ad emissioni zero a bordo della Nuova Mini full electric, andando alla scoperta dei luoghi della città romagnola che ricordano il regista scomparso 25 anni fa.

Partendo da Piazza Cavour, importante luogo di incontro ne “I Vitelloni”, il tour della Nuova Mini full electric, prosegue con una tappa al Cinema Fulgor, dove da bambino Fellini si innamora del grande schermo, per poi dare uno sguardo al Grand Hotel Rimini, il luogo dell’immaginifico, del sogno, e della magia. Attraversando Borgo San Giuliano, celebrato in “Amarcord”, e ammirando i bellissimi murales dipinti sulle pareti esterne delle case ispirati ai capolavori felliniani e ai suoi immortali personaggi, si arriva infine al Ponte di Tiberio, progetto dall’imperatore Augusto nel 14 d.C. e terminato sette anni dopo dal suo successore Tiberio.

Il brand britannico ha scelto di raccontare questo viaggio realizzando anche un podcast, il primo della serie 2020, intitolato: “La prima svolta di Federico Fellini”, disponibile su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast: https://gopod.me/MINI-fellini

Ancora una volta, Mini sorprende con una comunicazione unconventional, oltrepassando i classici formati della radio e dei video, per creare un elettrizzante contenuto audio, in grado di raccontare una storia fuori dai canoni, quella di Federico Fellini.

La Nuova Mini Cooper SE

La Nuova Mini Cooper SE è alimentata da un motore elettrico da 135 kW / 184 CV che compie lo scatto da 0 a 60 km / h in 3,9 secondi e da zero a 100 km / h in 7,3 secondi. La sua batteria agli ioni di litio ad alta tensione salvaspazio, che si trova nel pianale del veicolo, consente un’autonomia compresa tra 235 e 270 chilometri. Per la ricarica è sufficiente una presa domestica convenzionale, in alternativa è disponibile la Mini ELECTRIC Wallbox. Per velocizzare la ricarica, è possibile utilizzare stazioni di ricarica rapida con una capacità fino a 50 kW.

Valuta questo articolo