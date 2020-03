m2atelier è orgogliosa di annunciare che BlackCat Superyachts presenta il progetto BlackCat 30 metri. Lo studio di architettura m2atelier ha già collaborato con il team di BlackCat per i precedenti progetti di 50m e 35m. Questo sarà il terzo modello dell’innovativa gamma BlackCat da quando il marchio di catamarani superyachts di lusso ad alte prestazioni, è stato lanciato nel 2016 dal campione australiano Mitch Booth insieme a Malcolm McKeon, uno dei designer di superyacht di maggior successo al mondo.

“Siamo molto orgogliosi di far parte di questo straordinario team in un progetto così unico. Cerchiamo di integrare e mettere in relazione l’interior design con le linee, le caratteristiche e le prestazioni del design degli esterni per ottenere un’atmosfera e un’energia continue. Stile contemporaneo, leggerezza, comfort e lusso si fondono in questi spazi unici che ogni armatore di superyacht si aspetta di trovare. Tecnologia e artigianato sono bilanciati in ogni aspetto del design per creare degli spazi eccezionali”, hanno dichiarato Marijana Radovic e Marco Bonelli, interior designer di BlackCat, fondatori dello studio di architettura m2atelier.

Il progetto di 30 metri è stato creato in seguito alle molte richieste degli ultimi due anni da parte di clienti di tutto il mondo per un catamarano di queste dimensioni: si tratta dell’ultima entrata nel portafoglio di superyacht multiscafi eleganti della prossima generazione, all’avanguardia e ad alte prestazioni. Lo straordinario modello di BlackCat di 50 metri – lo yacht in fibra di carbonio a struttura singola più grande del mondo – è stato il primo progetto presentato 3 anni fa ed è stato seguito 10 mesi dopo da un modello più compatto di 35 metri.

Il BlackCat 30 ha le stesse linee eleganti dei modelli più grandi e presenta un ricercato interior design firmato m2atelier. Offre alloggio in 6 cabine per un massimo di 8 ospiti e 4 membri dell’equipaggio e si caratterizza per gli interni aperti e spaziosi. Il salone sul ponte principale si articola su un unico livello e risulta abbastanza grande da poter ospitare grandi cene e intrattenimenti.

I vantaggi di una navigazione veloce e confortevole su un multiscafo, capace di navigare a velocità di crociera di 20 nodi raggiungendo velocità massime di 32 nodi, con un angolo di sbandamento basso e una piattaforma stabile, rendono il BlackCat 30 una valida e allettante alternativa a un monoscafo di 40 metri. Per soddisfare i desideri del cliente, ogni progetto può essere realizzato su misura fin nei minimi dettagli. Guardate qui il video con il nuovo BlackCat 30 m.

“Il mercato dei catamarani da crociera è oggi il più grande settore in crescita per gli yacht di medie dimensioni. Crediamo che questa tendenza continuerà e alla fine diventerà comune in tutto il panorama dei superyacht a vela. Il grande volume e la piattaforma stabile che un multiscafo BlackCat offre si rivela la soluzione più logica per una crociera confortevole”, ha detto Mitch Booth.

La gamma di superyacht BlackCat è all’avanguardia nelle prestazioni di crociera e grazie alla struttura leggera in fibra di carbonio, gli yacht sono in grado di navigare, anche a motore, in modo molto efficiente, riducendo al minimo le emissioni e, in alcuni casi, eliminandole completamente.

BlackCat ha recentemente unito le sue forze a quelle di McConaghy Boats, azienda specializzata nella costruzione di multiscafi da crociera in fibra di carbonio di medie dimensioni. Si tratta dell’ultima new-entry nell’alleanza esclusiva formata da una selezione di fornitori leader del settore, come North Technology Group e m2atelier, rafforzando così BlackCat Superyachts come punto di riferimento nel mercato dei grandi catamarani da crociera di lusso.

