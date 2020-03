Manca una settimana all’inizio della stagione 2020: salvo imprevisti legati all’allarme Coronavirus, domenica 15 marzo si disputerà il Gp d’Australia, che darà ufficialmente il via al nuovo Mondiale di Formula 1.

In attesa di tornare a bordo della sua monoposto, Lewis Hamilton non è rimasto con le mani in mano: il britannico della Mercedes ieri ha postato infatti degli scatti che lo ritraggono insieme al Principe Harry annunciando l’apertura di uno speciale museo.

“Oggi, io e il principe Harry abbiamo aperto il Silverstone Experience Center. L’obiettivo di questa struttura è ispirare le prossime generazioni di ragazzini all’ingegneria, alla meccanica, alla vita in pista. Un luogo magnifico che mette in mostra l’incredibile eredità britannica del motorsport. Questo è qualcosa di cui sono davvero appassionato, che aiuta la prossima generazione. È stato un onore farlo oggi e aiutare a sostenere questa mostra“, ha scrtto il campione del mondo di F1 sui social.

