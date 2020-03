Minions, supereroi, principesse: per l’estate 2020 Havaianas ha pensato proprio a tutti. Anche bambini e uomini, grazie alal collezione Summer 2020, potranno vestire infradito cool e alla moda, che donano un tocco di freschezza e vivacità, nella prossima stagione calda.

Non manca una linea unisex, che accontenti i gusti di tutti: dai Simpson ai supereroi Marvel, ce n’è davvero di tutti i gusti. Impossibile rimanere insoddisfatti e non trovare la calzatura adatta. La collezione 2020 veste tutta la famiglia per un’estate super e alla moda.

