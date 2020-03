Le tendenze fashion per la Primavera-estate 2020 ci fanno arrivare nel selvaggio West. Frange, borchie e fusciacche non sono mai stati così attuali. Freddy declina gli ultimi trend in chiave athleisure per look casual, comfy e passe-partout. La giacca boxy effetto denim si arricchisce di borchie e sfrangiature che le conferiscono un tocco wild. Così come la camicia nera che viene annodata in vita per sottolineare il punto vita e il colletto è pensato con un taglio importante, in pieno stile rodeo.

Un capo dal vibes stiloso e gipsy è il top in suède che si arricchisce grazie alla fusciacca e ai richiami di borchie applicate. Anche la t-shirt basica bianca acquista un twist in più per il taglio delle maniche a kimono e l’inserimento di borchie come dettaglio.

Frange e borchie sono le particolarità che contraddistinguono anche i sotto, rigorosamente proposti con la tecnologia WR.UP®, che grazie al suo peculiare brevetto è in grado di esaltare la silhouette, pensati sia lunghi che a 7/8 oppure come shorts.

Valuta questo articolo