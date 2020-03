E’ stato dichiarato oggi lo stato di pandemia: il Coronavirus sta seriamente mandando in allarme il mondo intero, con solo l’Antartide che attualmente non ha ancora registrato casi. Nonostante ciò, c’è chi sembra non curarsi dell’allerta e del clamoroso stato d’emergenza. Questa sera, infatti, a lasciare senza parole è stato il comportamento dei tifosi del PSG: nonostante la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund fosse a porte chiuse, proprio a causa dell’allarme Coronavirus, i tifosi si sono riuniti in massa davanti al Parco dei Principi. Una follia pura! Nella gallery le immagini shock.

