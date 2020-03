I momenti di relax, quelli trascorsi insieme a casa, sono quelli preferiti dai figli con i propri papà. E Intimissimi Uomo rende speciale questo giorno proponendo una linea di abbigliamento homewear che rivede i grandi classici, mixando stile e comfort. I nuovi pigiami caratterizzati da un taglio classico, si accostano infatti a nuove fantasie, come le righe e i mini pois, e si tingono di colori freschi ed eleganti come il grigio, il blu notte e il carta da zucchero; due new entry completano poi l’offerta: la t-shirt Serafino e la polo in cotone Supima, da indossare con morbidi pantaloni in cotone per i pomeriggi in famiglia.

