Mancano pochi giorni alla Festa del papà: quest’anno il 19 marzo sarà vissuto in maniera differente dagli altri anni, a causa del Coronavirus, che ha mandato in allarme il mondo intero. La pandemia ha costretto tutte le popolazioni a rinchiudersi in casa, ma la festa del papà potrà essere ugualmente speciale.

Tutti i bambini potranno divertirsi, in questi giorni di quarantena, a preparare qualcosa di unico, con le proprie mani, per i propri papà e ci si potrà sbizzarrire anche in cucina, con piatti prelibati, realizzati con tanto amore. Sarà infatti proprio l’amore la chiave per una festa del papà davvero speciale. Tante, saranno le persone che saranno lontane dai propri papà, soprattutto a causa della quarantena per l’emergenza Coronavirus, ma grazie all’aiuto dei cellulari sapranno come far sentire tutto il proprio calore ai loro padri. Nella gallery, dunque, una raccolto di bellissime foto per augurare a tutti i padri del mondo una fantastica festa del papà.

