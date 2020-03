Volkswagen Veicoli Commerciali svela in anteprima mondiale l’e-BULLI, un modello a trazione puramente elettrica e, dunque, a zero emissioni. Questo prototipo, equipaggiato con componenti del motore presenti sugli attuali veicoli elettrici Volkswagen, si basa su un pulmino Samba T1 prodotto nel 1966 e ampiamente restaurato. L’anteprima mondiale doveva svolgersi in occasione di Techno-Classica 2020. Dato che la fiera è stata rinviata, Volkswagen Veicoli Commerciali ha deciso di presentare virtualmente, sia attraverso testi che immagini, i dati salienti dell’e-BULLI, offrendo così una notizia di sicuro e grande interesse a tutti gli appassionati del Bulli e della mobilità elettrica: questa combinazione di un’icona fra le auto d’epoca con un veicolo elettrico high-tech sarà prossimamente disponibile per la vendita. eClassics, partner di Volkswagen Veicoli Commerciali prevede, infatti, di offrire allestimenti T1 e una gamma di veicoli completi T1 ispirati allo stile del nuovo e-BULLI.

Tutto è scaturito dall’audace idea di convertire un Bulli storico in una versione a zero emissioni, con l’obiettivo di renderlo idoneo per affrontare le sfide legate a una nuova era. A tal fine, gli ingegneri e i designer di Volkswagen Veicoli Commerciali hanno formato un team con gli esperti in sistemi di trazione di Volkswagen Group Components e di eClassics, azienda specializzata nella conversione di auto elettriche. Come base per realizzare il futuro e-BULLI, il team ha puntato sul pulmino Samba T1 prodotto ad Hannover nel 1966, che ha circolato sulle strade della California per mezzo secolo prima di essere convertito. Un punto era chiaro fin dal principio: l’e-BULLI doveva essere progettato per essere un T1 su cui poter utilizzare gli attuali componenti di propulsione elettrica del Gruppo Volkswagen. Questo piano è stato ora implementato con la realizzazione dell’e-BULLI. Il prototipo fornisce una dimostrazione esemplare dell’enorme potenziale di questa architettura

I nuovi componenti della propulsione elettrica

Sull’e-BULLI il motore boxer a quattro cilindri da 44 CV (32 kW) ha ceduto il posto a un silenzioso motore elettrico Volkswagen da 83 CV (61 kW). Mettendo semplicemente a confronto la potenza dei due motori, risulta evidente che il prototipo presenta caratteristiche propulsive completamente inedite, in quanto il motore elettrico sviluppa una potenza quasi doppia rispetto al boxer. Ma non è ancora tutto. Grazie alla coppia massima pari a 212 Nm, il nuovo propulsore eroga una potenza più che doppia rispetto al motore originale del T1, risalente al 1966 (102 Nm). Inoltre, la coppia massima è disponibile da subito: una peculiarità comune a tutti i motori elettrici, che rivoluziona completamente lo scenario. Mai prima d’’ora, un T1 “ufficiale” era stato in grado di sviluppare una potenza pari a questo e-BULLI. Nasce così un nuovo veicolo da turismo silenzioso, capace di coniugare il fascino della guida a emissioni zero con lo stile ineguagliabile di un Bulli storico.

La trasmissione è affidata a un cambio monomarcia. Il sistema di trazione è accoppiato a una leva del cambio posizionata tra il sedile lato conducente e quello del passeggero anteriore. Le posizioni del cambio automatico (P, R, N, D, B) sono visualizzate accanto alla leva selettrice. Impostando la posizione B, il conducente ha la possibilità di modificare il livello di recupero dell’energia (recupero dell’energia in fase di frenata). La velocità massima (limitata elettronicamente) dell’e-BULLI si attesta su 130 km/h.

Equipaggiato con il motore originale, il T1 raggiungeva una velocità massima di 105 km/h.

Analogamente al motore boxer montato sul T1 del 1966, la combinazione di cambio e motore elettrico integrati nel posteriore dell’e-BULLI del 2020 scarica la propria potenza sull’asse posteriore. Il motore elettrico viene alimentato da una batteria agli ioni di litio con una capacità pari a 45 kWh. L’elettronica di potenza, posizionata nel posteriore e appositamente messa a punto per l’e-BULLI in collaborazione con eClassics, gestisce il flusso di energia ad alta tensione tra il motore elettrico e la batteria e converte la corrente continua immagazzinata (DC) in corrente alternata (AC). Un cosiddetto convertitore DC/DC alimentata anche l’elettronica di bordo a 12 volt.

Tutti i componenti di serie del motore elettrico sono prodotti da Volkswagen Group Components a Kassel, cui si aggiungono i moduli agli ioni di litio progettati e prodotti nello stabilimento di Braunschweig dedicato ai componenti, che eClassics provvede poi a trasferire in un sistema di batterie idoneo per il T1. Analogamente alla nuova ID.3 e al futuro ID.BUZZ, la batteria ad alta tensione è integrata centralmente nel pianale del veicolo: questo tipo di configurazione ha permesso di abbassare il baricentro dell’e-BULLI, migliorandone così le caratteristiche di marcia.

Grazie al CCS, ricarica fino all’80% in 40 minuti presso le colonnine di ricarica rapida. La batteria viene caricata mediante una presa di ricarica CCS (CCS = CombinedCharging System), che consente di utilizzare sia corrente alternata che continua. Corrente alternata: la batteria viene caricata, tramite un caricabatterie rapido AC, con una potenza di carica compresa tra 2,3 e 22 kW a seconda della fonte di energia elettrica. Corrente continua: grazie alla presa di ricarica CCS di cui è dotato l’e-BULLI, la batteria ad alta tensione può anche essere ricaricata fino all’80% della capacità in soli 40 minuti, utilizzando le stazioni di ricarica rapida DC che dispongono di una potenza di carica fino a 50 kW. Con la batteria completamente carica, è possibile percorrere oltre 200 chilometri.

Un nuovo telaio a garanzia di comfort, dinamica e sicurezza ancora più elevati.

Il telaio, anch’esso di nuova concezione, ha permesso di perfezionare ulteriormente la sensazione di guida a bordo dell’e-BULLI, che si differenzia completamente da quella del T1: gli assali anteriore e posteriore multilink con ammortizzatori regolabili e molle filettate, nonché un nuovo sterzo a pignone e cremagliera e quattro freni a disco autoventilanti consentono alle rinnovate doti di dinamica di esprimersi magistralmente su strada.

Volkswagen Veicoli Commerciali ha modificato il design sia degli esterni che degli interni.

Parallelamente al nuovo motore elettrico, per l’e-BULLI è stato realizzato un concept per gli esterni e gli interni altrettanto innovativo e raffinato. Il nuovo look e le relative soluzioni tecniche sono stati sviluppati dal Design Center di Volkswagen Veicoli Commerciali in collaborazione con il relativo Settore Oldtimer e il reparto Comunicazione. I designer hanno sapientemente e minuziosamente modernizzato gli esterni di questo veicolo iconico, che sono ora verniciati nella nuova tinta bicolore Energetic Orange Metallic / Golden Sand Metallic MATTE. Esternamente, la trasformazione in un modello contemporaneo emerge da una serie di dettagli, come i nuovi fari a LED rotondi con luci diurne. Sulla parte esterna del posteriore sono stati inseriti anche degli indicatori di carica a LED, che segnalano al conducente la quantità di energia ancora disponibile nella batteria agli ioni di litio, non appena si avvicina all’e-BULLI.

Solo guardando attraverso i finestrini dell’abitacolo, che offre 8 posti a sedere, ci si rende conto che alcune caratteristiche non corrispondono a quelle che ci si aspetterebbe di trovare a bordo di un T1. I designer di Volkswagen Veicoli Commerciali hanno progettato ex novo numerosi elementi degli interni senza, tuttavia, perdere di vista l’esempio originale neanche per un istante. Tra le nuove dotazioni figurano i sedili con rivestimento bicolore Saint-Tropez / Saffrano Orange, in abbinamento con il colore carrozzeria.

La leva selettrice del cambio automatico è stata montata tra il sedile lato conducente e quello del passeggero anteriore all’interno di una consolle, che ospita anche il tasto start/stop per il motore elettrico. Per realizzare l’intero pavimento si è fatto ricorso al legno massiccio in “stile yacht”, che, in abbinamento con i colori chiari e delicati della pelle, conferisce a questo pulmino Samba elettrico un carattere marinaresco. Questo impatto visivo viene accentuato dall’ampio tetto panoramico ripiegabile.

Anche la plancia è stata accuratamente modificata. Il nuovo tachimetro, ispirato all’originale, integra ora un display a due righe, che rappresenta l’anello di congiunzione con l’era moderna. Il display digitale nel tachimetro, che è invece analogico, fornisce al conducente una serie informazioni, per esempio l’autonomia. I LED indicano anche se il freno di stazionamento è inserito o se la spina di ricarica è collegata. Un piccolo ma raffinato dettaglio al centro del tachimetro: il simbolo del Bulli stilizzato. Molteplici informazioni supplementari vengono visualizzate su un tablet, integrato nella consolle sul padiglione. Tramite Volkswagen We Connect, il conducente dell’e-BULLI può anche richiamare online una serie di informazioni, relative per es. a tempo di ricarica residuo, autonomia attuale, chilometri percorsi e tempi di guida o consumo di energia incluso recupero dell’energia (rigenerazione), utilizzando un’app per smartphone o un PC e un portale web corrispondente. La musica a bordo proviene da una radio in autentico stile retrò, ma corredata con tecnologie di ultima generazione, come DAB +, Bluetooth e USB. La radio è accoppiata a un sound system con componenti invisibili, incluso un subwoofer attivo.

Chiunque sia stato ora elettrizzato dal nuovo e-BULLI, può rivolgersi a eClassics per realizzare il sogno di avere un T1 a emissioni zero. La conversione del T1 viene proposta con prezzi a partire da 64.900 Euro, compresi assali anteriore e posteriore di nuovo sviluppo. eClassics offre anche conversioni basate sui modelli T2 e T3. Inoltre, eClassics propone un set di componenti pronto per essere installato, destinato a Concessionari autorizzati.

