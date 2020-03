Il Coronavirus ha fatto sì che tutti noi cambiassimo stile di vita, almeno per un po’. Tutti più casalinghi, osservando una quarantena che farà bene nella lotta alla diffusione del virus. Anche Fedez, uno dei più attivi assieme a Chiara Ferragni nel raccogliere fondi per costruire un nuovo ospedale in quel di Milano, ha rigorosamente osservato le indicazioni del Premier Conte, non disdegnando però di proseguire nella sua attività canora.

Ieri infatti ha messo in scena un simil-concerto per i suoi vicini di casa, con tanto di amplificatori che hanno portato musica nelle case di tutto il circondario. Dall’Inno di Mameli a Volare, canzoni molto patriottiche quelle scelte da Fedez. Nei dintorni i vicini Candreva e Donnarumma hanno dimostrato di apprezzare il gesto del cantante, passando dunque un pomeriggio diverso in questi giorni di quarantena. Online invece ben 1,2 milioni di persone hanno seguito il dj set di Fedez live, non male davvero…

