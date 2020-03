Come molti avevano previsto, la stagione 2020 di Formula 1 non è iniziata questa mattina in Australia: la gara è stata cancellata a causa del Coronavirus e non è chiaro quando il Mondiale potrà iniziare ufficialmente. In attesa di sapere quando la pandemia sarà sconfitta, Charles Leclerc si è voluto dedicare un ultimo momento di svago prima di rinchiudersi in casa in quarantena.

“Oggi è stato più nuotare che surfare ma è stato molto divertente!😅 Comunque non fate zoom sulla mia faccia nella prima foto, grazie 🤓😂 Spero che queste foto vi regalino un sorriso in questi tempi così duri. Torno a casa stanotte e ci resterò finchè la situazione non migliorerà“, ha scritto il monegasco della Ferrari.

Valuta questo articolo