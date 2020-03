BMW Group sta aprendo un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione di una Gran Coupé puramente elettrica. La BMW Concept i4 porta la trazione elettrica al centro del marchio BMW e annuncia una nuova era nel piacere di guidare. La BMW Concept i4 rappresenta uno sguardo in vista della BMW i4, che dovrebbe entrare in produzione nel 2021 come la prima auto elettrica del BMW Group nella classe media premium. Fornisce una visione completamente nuova dell’eccellenza dinamica per cui la BMW è rinomata e fonde un design moderno, elegantemente sportivo con il spaziosità e funzionalità di una Gran Coupé a quattro porte, il tutto generando zero locale emissioni.

L’esterno – estetica elettrizzante.

L’esterno moderno ed elegante rappresenta un contrappunto deliberato al fascino dinamico dell’esperienza di guida. Le proporzioni di Gran Coupé creano un autentico, aspetto moderno e sicuro di sé. Il passo lungo, la linea del tetto fastback e le sporgenze formano un profilo di base ricco di eleganza e dinamismo. Con le sue quattro porte, la BMW Concept i4 offre non solo un alto livello di usabilità e praticità quotidiane, ma anche a gli interni molto più grandi.

Linee nitide e levigate e volumi tesi si fondono in una scultura ricca e dai contorni uniformi

per creare un linguaggio di superficie chiaro. Il moderno paralume per esterni Frozen Light Copper riprende una sfumatura di colore mostrata dalla BMW Vision iNEXT e mette in mostra l’interazione di superfici ad effetto visivamente sbalorditivo. Gli elementi blu nella parte anteriore, sui fianchi e nella parte posteriore indicano le origini della BMW.

Una serie di misure aerodinamiche massimizzano l’autonomia elettrica dell’auto. Un’altra area distintiva della vettura sono i cerchioni. Questi sono stati progettati esclusivamente per la BMW Concept i4 e fondono design aerodinamico e leggero. I cerchi estendono la gamma di colori e materiali della vettura, sottolineandone il suo carattere generale lussuoso.

Gli interni: l’innovazione incontra il minimalismo.

L’interno della BMW Concept i4 si concentra su quei momenti in cui il guidatore sceglie di pilotare l’auto stessa. A tal fine, ogni elemento nella parte anteriore della cabina è calibrato sul conducente. Il nuovo display curvo BMW si unisce al volante per rivelare una nuova interpretazione del guidatore e offre uno sguardo al display nelle versioni di produzione della BMW iNEXT e BMW i4. Qui, le superfici di presentazione del display informazioni e Display di controllo si fondono in una singola unità inclinata verso il conducente. Questo raggruppamento dello schermo ottimizza la presentazione di informazioni e rende più intuitiva l’operazione touch del display. Avanzata anche la tecnologia di visualizzazione con vetro antiriflesso elimina anche la necessità di una copertura protettiva per oscurare i display e quindi contribuisce a un abitacolo estremamente ordinato e arioso.

Il display curvo BMW comprende un’ampia parte della sezione davanti al guidatore

e sopra la pila centrale, e dà alla parte anteriore un aspetto molto moderno.

PER IL VIDEO >> Nuova BMW Concept i4: stile ed eleganza con un occhio al futuro

