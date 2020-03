AW LAB presenta le eccezionali esclusive Uomo di adidas Originals e Reebok. Questi quattro Special Make Up vedono come protagonisti alcuni modelli di punta dell’universo maschile dei due brand.

Un pack di imperdibili sneaker il cui fil rouge è il loro spirito urban ed un mix colore contemporary, dove il bianco della tomaia viene caratterizzato da geometrie rosse e nere.

Le Stan Smith, in pelle total white con effetto embossed, vantano le tre strisce di adidas tono su tono ed il tallone rosso, come i dettagli dei lacci. L’eleganza delle Continental 80 è evidenziata da una scelta stilistica raffinata con linee geometriche appena accennate dai colori che contraddistinguono un modello che strizza l’occhio al mondo vintage.

Le Reebok Club C Revenge, ultra confortevoli grazie alla produzione in pelle martellata, di ispirazione tennis Anni ’80 e le Classic Leather, lo style più urban del brand, forte di un’ammortizzazione eccellente grazie all’intersuola in EVA, utilizzano il rosso ed il nero per sottolineare il design iconico del brand, con un risultato bold e dalle atmosfere vintage.

Queste nuove esclusive sono disponibili in tutti gli store AW LAB e su aw-lab.com

ADIDAS STAN SMITH – 100 EURO

ADIDAS CONTINENTAL 80 – 100 EURO

REEBOK CLUB C REVENGE – 80 EURO

REEBOK CLASSIC LEATHER – 90 EURO

AW LAB. PLAY WITH STYLE.

