La collezione arena Icons torna per la Primavera/Estate 2020 con capi che coniugano storia e innovazione, interpretando le nuove vibrazioni della urban culture. L’ispirazione della linea affonda le radici nel passato, prendendo spunto dai campioni olimpici che nel corso del tempo sono diventati delle vere e proprie leggende, ma si proietta verso il futuro cavalcandone le tendenze e rivolgendosi alle nuove generazioni metroplitane, sempre all’avanguardia e up to date.

Alla linea più classica realizzata in triacetato o cotone, perfetta espressione della logomania che imperversa tra le nuove generazioni, si accosta per questa nuova edizione una linea più streetwear dal design ultramoderno, che ben si sposa con un nuovo concetto di outerwear.

Fil rouge della collezione, lo storico logo delle tre losanghe a contrasto è applicato lungo una banda laterale che percorre le silhouette di tutti i capi e ritorna anche come patch sul petto, dando vita a capi timeless che mixano autenticità e modernità nello stile di vita di tutti I giorni.

Numerosi ed originali le proposte della linea unisex, con modelli loose fit, windbreaker o jacket con stampe all over camouflage o, ancora, pantaloni, bermuda e canotte dove la banda con il logo prosegue oltre il capo come un tape.

Fra tutti spicca la Panel Jacket team, una felpa multicolor patchwork a contrasto, disponibile sia nella versione azzurra/marrone che in quella nero/rossa, oltre alla t-shirt total white con stampa logata azzurra che si diffonde a partire dalla spalla sinistra. Altro capo iconico di questa stagione è la felpa total black con cappuccio, resa inconfondibile dal taping con logo arena che parte dalla spalla e attraversa il petto.

Per lei sono presenti nella linea classica t-shirt e cropped, felpe e pants in triacetato dalle linee morbide proposti nella versione 7/8. La linea streetwear presenta alcuni modelli vintage rivisitati in chiave moderna, dalle linee asciutte ma originali e di tendenza: pantaloni con la staffa e bra impreziositi da una banda laterale sul fianco che spicca anche nel body total black, il quale, avendo il logo sia sul front che sul back, può essere indossato in entrambi i versi.

La grande novità che segna l’evoluzione del brand verso un urban mood contemporaneo è il dress senza manica con silhouette oversize, disponibile sia in nero che in verde menta.

Completano la collezione anche la skirt e la maglia 3/4 cropped con banda laterale che prosegue oltre il taglio dei capi, rendendo lo stesso taping un elemento di corredo inedito.

Anche le proposte maschili sono un mix di autenticità e modernità, perfette per uomini dalla personalità ad alto voltaggio. Felpe, t-shirt, Bermuda e pantaloni della linea classica affiancano le proposte dal gusto più streetwear.

