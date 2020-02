Il Gruppo Renault e Ferrovial si apprestano a lanciare, a Parigi, ZITY, servizio di car sharing di tipo free-floating. Nel corso del mese di marzo 2020, una flotta di 500 Renault ZOE full electric dotate di tecnologia ZITY sarà proposta ai parigini in self service. Un’offerta particolarmente flessibile e adatta, che risponde ad una forte tendenza: il 20% degli abitanti della capitale ricorrono, infatti, al car sharing.

Questo lancio a Parigi costituisce una nuova fase della partnership tra il Gruppo Renault, pioniere dei veicoli elettrici in Europa, e Ferrovial, uno dei principali operatori mondiali di infrastrutture nonché fornitori di servizi urbani, iniziata con successo nel 2017 a Madrid con il servizio di car sharing di veicoli elettrici ZITY.

«L’offerta di car sharing di veicoli elettrici self service ZITY offre numerosi vantaggi, in particolare una grande flessibilità del tempo di prenotazione e la disponibilità dei veicoli, sempre al posto giusto al momento giusto, grazie ad un’App molto performante» ha dichiarato Gilles Normand, Direttore della Divisione Veicoli Elettrici e Servizi di Mobilità del Gruppo Renault. «Con un’offerta di mobilità più pulita, accessibile e sostenibile, ZITY dà anche una risposta all’esigenza delle città di ridurre le emissioni di CO 2 e di combattere l’inquinamento.»

«Questa partnership strategica con Renault è la logica evoluzione del successo di Zity a Madrid. Siamo contenti di proseguire la nostra collaborazione, alimentata dall’esperienza madrilena e dalla tecnologia sviluppata, che è stata determinante per l’accettazione del servizio da parte degli utenti» ha sottolineato Ignacio Madridejos, CEO di Ferrovial. «Fornire soluzioni di mobilità sostenibile è una priorità nella lotta contro le sfide del cambiamento climatico.»

Le prossime fasi dello sviluppo della partnership tra il Gruppo Renault e Ferrovial saranno sottoposte ad autorizzazione preventiva della Commissione Europea in materia di controllo delle concentrazioni.

VEICOLI ELETTRICI DISPONIBILI 24/24 E 7/7

Proponendo Renault ZOE elettriche in free-floating, 24/24 e 7/7, ZITY risponde alle spontanee necessità di spostamento con una flessibilità simile a quella ottenuta essendo proprietari di veicoli privati.

Grazie ad un’App mobile, gli utenti possono visualizzare su una mappa, a qualsiasi ora del giorno e della notte, il veicolo più vicino alla loro posizione.

Le auto mettono a disposizione 5 posti effettivi e sono dotate di telecamera di retromarcia, sensori di prossimità, GPS, touchscreen e Cruise Control.

Alcuni veicoli sono dotati di sedili per bambini e sono immediatamente visualizzabili tramite l’App mobile.

La prenotazione è immediata e il veicolo viene sbloccato tramite l’App.

Per porre fine al noleggio, il veicolo deve essere parcheggiato nella città di Parigi, in qualsiasi posto pubblico in superficie e chiuso a chiave. Bastano pochi secondi per portare a termine l’operazione.

UN’OFFERTA ADATTA ALLE ESIGENZE DI UTILIZZO

ZITY è un servizio di noleggio, al minuto, di veicoli elettrici in car sharing. Le auto sono disponibili in tutta la città in normali aree di parcheggio e i clienti possono avervi facilmente accesso grazie ad un’App mobile che si può scaricare gratuitamente.

Il car sharing può consentire il rapido accesso ai veicoli, senza dover necessariamente pianificare la durata dell’utilizzo o la destinazione finale dello spostamento. ZITY risponde a questa esigenza di flessibilità e liberta in quanto offre:

Prezzi competitivi e adatti alle esigenze: senza spese di iscrizione o abbonamento, ZITY propone un listino prezzi composito: al minuto, forfait di consumo a ore (4, 8, 24 ore) oppure credito di tempo con il “pacchetto risparmio”.

ZITY permette anche, grazie all’opzione “stand-by”, di tenere il veicolo ad un costo preferenziale, quando si ha la necessità di parcheggiarlo per un breve periodo.

Livello di batteria garantito: la tecnologia integrata nelle Renault ZOE ZITY consente di trasmettere, in tempo reale, tutte le informazioni del cruscotto, tra cui anche quella del livello di batteria. Al di sotto del minimo livello richiesto, il veicolo non è più disponibile al noleggio e viene velocemente ripreso dai team ZITY che si occupano della ricarica.

Disponibilità e posizionamento intelligente dei veicoli: oltre ad offrire una grande libertà di spostamento all’interno e all’esterno dall’area coperta dal servizio (Parigi intramuros e Clichy), l’alto livello di autonomia delle batterie di ZOE significa anche ricariche meno frequenti e, quindi, maggior numero di veicoli disponibili per le strade.

Inoltre, grazie ad una piattaforma informatica molto competitiva e ad un algoritmo che analizza l’utilizzo dei veicoli, ora per ora e giorno per giorno, ZITY è in grado di individuare le aree in cui la domanda di car sharing è più elevata e, pertanto, riposizionare intelligentemente i veicoli in città, dopo la manutenzione. Ciò significa, per l’utente, la garanzia di trovare un veicolo facilmente.

VERSO UNO SVILUPPO INTERNAZIONALE

Dopo Madrid nel 2017 e il lancio di Parigi, il servizio potrebbe estendersi ad altre città nei prossimi anni, in modo da rendere ZITY “il” servizio di car sharing di veicoli elettrici per eccellenza.

