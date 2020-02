Volvo Cars presenta oggi le versioni aggiornate della berlina S90 e delle station wagon V90/V90 Cross Country, contraddistinte fra l’altro da una linea della carrozzeria raffinata e un nuovissimo e avanzato impianto audio Bowers & Wilkins. Fra le novità introdotte a livello di portafoglio prodotti sono incluse le diverse varianti del propulsore mild hybrid con tecnologia a 48 Volt sviluppato dalla Casa automobilistica, ora disponibili su tutti i modelli Volvo nell’ottica di un ulteriore ampliamento dell’offerta di modelli elettrificati a marchio Volvo. Per quanto riguarda la carrozzeria, gli esperti di Volvo sono intervenuti con varie ottimizzazioni nella sezione anteriore così come nella parte posteriore della S90 e della V90; le ottimizzazioni comprendono nuovi fendinebbia, uno spoiler dal profilo rinnovato e un nuovo paraurti anteriore più basso.

Il tratto che colpisce maggiormente sulla V90 e V90 Cross Country è la nuovissima linea dei gruppi ottici posteriori, che includono caratteristiche luci full-LED e indicatori di direzione sequenziali. Nuove tonalità per la carrozzeria e nuove opzioni per quanto riguarda i cerchioni vanno ad ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzazione. Internamente, l’impianto Bowers & Wilkins eleva ulteriormente il livello dell’esperienza audio a bordo grazie all’unità di amplificazione potenziata, al sistema di cancellazione automatica del rumore nell’abitacolo e a una nuova impostazione che emula effetti acustici da jazz club.

Un’altra novità nell’abitacolo è l’unità Advanced Air Cleaner con sensore di particelle di particolato PM 2.5. Sviluppato inizialmente per il mercato cinese e ora disponibile in tutte le aree geografiche, il dispositivo consente di tenere sotto controllo la qualità dell’aria nell’abitacolo mediante lo schermo centrale. Se lo si desidera, l’Advanced Air Cleaner può eliminare quasi tutte le particelle più fini disperse nell’aria dell’abitacolo nel giro di qualche minuto. Sia il nuovo impianto audio Bowers & Wilkins sia la tecnologia Advanced Air Cleaner sono ora disponibili su tutti i modelli della Serie 90 e 60 basati sull’Architettura di Prodotto Scalabile (SPA).

Tutti i modelli della Serie 90 e 60 sono ora dotati anche di doppi punti di ricarica USB-C nella sezione posteriore che sostituiscono le prese a 12 Volt. La funzionalità di ricarica wireless per smartphone, introdotta per la prima volta sul SUV compatto XC40, è adesso disponibile sulla maggior parte dei modelli della gamma 90 e 60. Passando ai materiali utilizzati per i rivestimenti interni, il raffinato tessuto misto lana utilizzato per la prima volta lo scorso anno per gli esclusivi sedili del modello XC90 è ora disponibile anche per tutti gli altri modelli della Serie 90 e 60, mentre per i pacchetti di allestimenti di livello superiore viene proposta anche una variante leather-free degli interni.

Volvo Cars sta ampliando in modo significativo il numero di varianti con propulsore mild hybrid a 48 Volt anche negli altri segmenti della sua gamma, con l’obiettivo di rendere questa opzione di alimentazione disponibile per ogni singolo modello Volvo. Proposti per la prima volta sui modelli SUV XC90 e XC60 lo scorso anno, i propulsori mild hybrid sono ora disponibili anche su tutte le altre vetture della Serie 90 e 60, oltre che sulla XC40. I propulsori mild hybrid della V90 Cross Country rappresentano le prime varianti elettrificate nella storia della gamma Cross Country.

I sistemi mild hybrid di Volvo Cars consentono di abbattere fino al 15% il consumo di carburante e le emissioni in condizioni di guida reale su strada. Il sistema brake-by-wire interagisce con l’impianto di recupero energetico, riducendo il consumo di carburante e le emissioni attraverso il recupero dell’energia cinetica realizzato durante la frenata. Considerando la linea di modelli Recharge elettrici al 100% e ibridi plug-in, si può affermare che ora esista un modello Volvo elettrificato per ogni esigenza d’uso.

