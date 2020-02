È una Lazio che non conosce ostacoli. La formazione di Simone Inzaghi batte anche il Bologna e vola in testa alla classifica di Serie A, seppur con una gara in più rispetto alla Juventus che non giocherà il Derby d’Italia contro l’Inter a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad alimentare la passione dei tifosi laziali ci pensa Anna Falchi che, come ormai da piacevole tradizione, regala uno scatto hot ai fan dopo ogni vittoria della Lazio. Anche questa volta, la super tifosa non ha deluso le attese: decolletè in bella mostra con allegato il messaggio “e oggi la Lazio, come la nostra aquila, vola sempre più in alto!“.

