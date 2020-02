Arriva un’ulteriore novità da Triumph Motorcycles, l’iconica roadster Street Triple R in versione 2020. Aggiornata in numerosi particolari e resa più sportiva dal nuovo design delle sovrastrutture, è spinta dal nuovo motore Euro 5 a 3 cilindri da 765cc, eccezionale per spinta ai bassi/medi regimi e divertimento su strada.

· Motore 765 cc ad elevate prestazioni.

Un 3 cilindri in linea impareggiabile, iconico ed emozionante

o Coppia e potenza esuberanti lungo tutto l’arco di erogazione.

118 cavalli a 12,000 giri/min

77 Nm a 9,400 giri/min

Risposta al gas più precisa, grazie alla riduzione dell’inerzia del 7%

Sound di scarico ancora più pieno ed emozionante

Omologazione Euro 5

o Cambio ottimizzato ancora più morbido grazie alla frizione anti saltellamento

· Equipaggiamento di alto profilo.

Impianto frenante ottimizzato con pinze Brembo

Sospensioni completamente regolabili fornite da Showa

Pneumatici Pirelli Rosso III ottimali su strada

Nuovo Triumph Shift Assist con intervento in salita e scalata di serie

3 modalità di guida (Road, Rain e Sport)

ABS e traction control

Tipica agilità e handling neutrale della gamma Street Triple

· Look più aggressivo, definito e sportivo

o Nuovo gruppo ottico anteriore sdoppiato a LED

Nuove sovrastrutture più decise e compatte nel design

Nuovo terminale di scarico, compatto e sportivo

Nuovi retrovisori ottimizzati nella funzionalità

Tipico carattere inconfondibilmente “Street Triple”

Nuovo schema colori con telaietto posteriore rosso

· Più accessibile a tutti

o Riposizionamento di prezzo: € 9.700 f.c. (-8% rispetto al modello 2019)

Versione con assetto ribassato (LRH) disponibile con altezza da terra ridotta a 780 mm (- 45 mm)

· Oltre 60 accessori originali Triumph. Per aggiungere performance, protezione, comfort e stile.

o Nuovi indicatori di direzione a LED dinamici e nuovo cambio elettronico in salita e scalata Triumph Shift Assist.

o Nuovo kit di borse resistente all’acqua, con meccanismo di aggancio e rilascio rapido.

o Nuovi spoiler motore e cover sellino passeggero in tinta, e nuovo parabrezza.

Nuovi specchietti retrovisori e serbatoi liquidi al manubrio “machined” Terminale Arrow, portatarga, manopole riscaldate con cablaggio interno, supporti per paddock stand.



Da sempre un punto di riferimento per tutta la categoria

Dopo aver spostato più in alto l’asticella delle roadster “middle-weight” nel 2017, la gamma Street Triple da 765 cc si è resa ancora più identificabile grazie ad una combinazione di elementi unici: design sportivo, estrema agilità, motore altamente performance, e un “soundtrack” unico. Leggera, veloce, divertente e con uno stile unico – l’impatto della Street Triple sulla combattuta categoria delle roadster è stato dirompente fin dal 2007. Ora nel 2020, l’iconica versione “R” si presenta ancora più sportiva, ancora più decisa, ma anche più accessibile nel prezzo grazie ad un equipaggiamento ottimizzato in base alle richieste del mercato.

Uno stile più aggressivo e dinamico.

Ispirandosi alla “sorella” top di gamma RS, la nuova Street Triple R sfoggia una rivisitazione dell’iconico design Triumph con accenti più decisi e sportivi. Il proiettore a LED sdoppiato è completamente nuovo, con una forma differente e uno stile più definito. Il fascio luminoso emesso risulta più brillante e più bianco, mentre le luci di posizione sono efficacemente integrate. Anche il design delle sovrastrutture è nuovo – mostra un andamento più spigoloso e sportivo, con linee e tagli più netti. La forma del nuovo fly screen e dei convogliatori d’aria è più pronunciata, riprendendo quella del nuovo gruppo ottico, cosi come rivisti sono i fianchetti laterali e il codino. L’ulteriore attenzione posta alla qualità di ogni singolo componente è evidente anche osservando i nuovi retrovisori dalla funzionalità ottimizzata.

E arrivano anche due nuove colorazioni: Sapphire Black oppure Matt Silver Ice. Entrambe le livree sfoggiano grafiche in Diablo Red e Aluminium Silver, design stripes rosse realizzate a mano lungo i cerchi e telaietto posteriore nel dinamico Street Triple R Red.

Aggiornato in base ai vincoli della normativa Euro 5, il grintoso motore a 3 cilindri da 765cc mantiene inalterate le due esuberanti prestazioni diventando ancora più rapido nel rispondere alle sollecitazioni del gas, grazie da una riduzione dell’inerzia rotazionale di circa il 7%. Tutto ciò si traduce in un’erogazione della coppia ai bassi e medi regime ancora più emozionante. La potenza massima erogata è di 118 cv a 12,000 giri, mentre la coppia tocca i 77 Nm a 9,400 giri.

Gli affinamenti apportati ai sistemi di aspirazione e scarico (airbox e terminale) necessari per rispettare lo standard omologativo Euro 5 hanno anche consentito di ottenere un sound ancora più gutturale, grintoso e inconfondibile: una nuova tonalità che miscela morbidamente il rumore di aspirazione tipico del 3 cilindri con il rombo dello scarico corto e sportivo. Esattamente come sul modello top di gamma RS, il cambio della nuova Street Triple R prevede innesti più dolci e un accorciamento dei primi 2 rapporti, cosi da combinare accelerazioni brillanti e cambi marcia fulminei. La frizione include la funzione antisaltellamento, che incrementa la morbidezza della leva aumentando comfort e sicurezza durante la guida.

Equipaggiamento di alto livello

Riconoscibile per il suo assetto neutro e votato alla maneggevolezza, la nuova Street Triple R monta un impianto frenante migliorato e della prestazioni indiscutibili. Le pinze selezionate per l’asse anteriore sono Brembo M4.32 a 4 pistoncini, monoblocco e ad attacco radiale, con pastiglie ottimizzate per offrire ancora più feeling in frenata. Al posteriore, viene montata una pinza Brembo a singolo pistoncino.

Elevata la qualità del reparto sospensioni: forcelle Showa upside down da 41 mm “big piston” e ammortizzatore Showa “piggyback” monoshock RSU. Entrambe le unità sono completamente regolabili nel precarico e nella risposta idraulica in compressione ed estensione. Le coperture, ottime su strada per prestazioni e durata, sono le Pirelli Diablo Rosso III, il cui profilo e battistrada consentono di supportare al meglio la Street Triple R in quanto a grip, appoggio in curva e feeling con ogni condizione di asfalto.

Per migliorare la stabilità della moto ad alta velocità, il forcellone posteriore bibraccio con design ad ali di gabbiano combina elevata rigidità torsionale alla necessaria flessibilità laterale, con un posizionamento modificato del pivot al fine di incrementare l’efficacia del lavoro svolto dall’ammortizzatore in fase di accelerazione: guida ancora più pulita e comportamento sincero in uscita di curva.

Accogliendo le richieste di tanti appassionati, sulla Street Triple R 2020 il Triumph Shift Assist up & down quickshifter diventa standard, a tutto vantaggio del divertimento su strada: senza chiudere il gas e senza azionale la leva della frizione, il Triumph Shift Assist consente cambi marcia in salita e scalata rapidi e comfortevoli.

La R offre 3 modalità di guida: Road, Rain e Sport. Facilmente accessibili tramite il quadro strumenti LCD previsto per questo equipaggiamento, consentono di variare istantaneamente la risposta del gas elettronico ride-by-wire e il funzionamento del controllo di trazione. In mappa Rain la potenza di picco viene limitata a 100 CV e ad una erogazione particolarmente dolce.

Ancora più accessibile e competitiva

La versione 2020 della Street Triple R prevede un equipaggiamento ottimizzato in seguito all’analisi dei numerosi feedback ricevuti degli appassionati Triumph: ecco il motivo del nuovo posizionamento di prezzo, fissato a 9,700 € f.c.

Rimodulato verso il basso di 800 € rispetto al modello 2019 (che era dotato di strumentazione TFT), consente al motociclicta interessato alla gamma “Street Triple” di scegliere tra 3 varianti (S, R, RS) meglio distinte ed identificate per equipaggiamento, prestazioni, contenuti e posizionamento di prezzo sul mercato.

Prevista anche la versione con assetto ribassato LRH (Low Ride Height), con altezza della sella ridotta di 45mm che quindi si attesta a 780mm. La variazione di altezza viene ottenuta in parte tramite una sella dalla differente conformazione e per la parte restante tramite ammortizzatori dal diverso: un altro tassetto per rendere la R più accessibile a molti motociclisti.

Oltre 60 accessori originali per aumentare performance, protezione, comfort e stile

Per personalizzare la propria Street Triple, Triumph mette a disposizione una gamma di oltre 60 accessori ufficiali, tra cui ad esempio i contemporanei indicatori a LED con illuminazione progressiva, un nuovo parabrezza, e nuovi retrovisori e serbatoi dei liquidi “machined”. Inoltre, c’è un nuovo set di borse resistenti all’acqua ad aggancio/sgancio rapido, che include borsa serbatoio e per il codone.

Non manca il Triumph Shift Assist in salita e scalata, il silenziatore sportivo Arrow, le leve al manubrio regolabili. Per incrementare il comfort di marcia, le nuove monopole riscaldate prevedono cablaggi interni e molto discreti, mentre per un tocco di design sportivo sono disponibili nuovi spoiler motore, copertura sellino passeggero, portatarga e relativo kit di luci posteriori.

Design più aggressivo, motore a 3 cilindri da 765 cc ancora più pronto nella risposta ed esuberante nelle prestazioni, equipaggiamento ottimizzato e un importante rimodulazione di prezzo: la versione 2020 della “street fighter” Triumph Motorcycles è ancora più emozionante e accessibile per tutti.

