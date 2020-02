Photobooth è il leitmotiv degli scatti e dei video della prossima campagna digital Tezenis. Giulia De Lellis, volto del brand, non manca di portare la sua ironia ed esplosiva spontaneità. Cosa c’è di più divertente di giocare a farsi selfie in un super-colorato photobooth? Giulia De Lellis si diletta con pose buffe e mai scontate per scatti pronti a diventare virali dopo essere stati condivisi sui social.

L’hashtag è #HavanaBra, il reggiseno must di Tezenis dalla forma a triangolo con coppe preformate e realizzato in pizzo oppure microfibra. Havana è pensato per essere portato sia come underwear che esternabile. La palette è piena di nuance glossy e fashion tra cui, per il pizzo, il celeste e il pink e il nude e il nero per la versione in microfibra. La campagna sarà online sui canali digital Tezenis a partire dal 20 febbraio.

