La superstar del tennis su sedia a rotelle Dylan Alcott ha vinto il suo sesto Australian Open consecutivo, diventando dunque l’uomo dei record con ben 10 successi nei tornei del Grande Slam.

Sei in fila per Alcott, il quale non si limita ad essere il tennista in carrozzina più vincente nella storia degli Slam, ma l’australiano è anche Nazionale di basket in carrozzina. Un tuttofare insomma, il quale ha avuto l’onore d’essere premiato oggi da uno dei tennisti più forti al mondo, vale a dire Novak Djokovic, accorso per l’evento a premiare Alcott. Dunque applausi scroscianti per l’australiano, il quale ha posto l’asticella molto in alto, sarà difficile superare i suoi record.

