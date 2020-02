Abiti succinti e dai colori sgargianti, movenze sensuali, tanta energia e un mix dei brani che hanno reso celebri le rispettive carriere. Shakira e Jennifer Lopez hanno dato spettacolo nell’Halftime Show del Super Bowl 2020.

Il tanto atteso mini-concerto dell’intervallo, in quella che è la notte di sport più attesa d’America, non ha deluso le attese. Le due cantanti, la prima di origini colombiane e la seconda portoricane, hanno performato alla grande dando anche un netto messaggio politico in un momento nel quale si fa un gran parlare di immigrazione e muri al confine con gli USA.

