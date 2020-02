In occasione del lancio internazionale del Superstar Courtside Pack di adidas Originals, AW LAB presenta un’eccezionale esclusiva Uomo di adidas SUPERSTAR. Questo Special Make Up, che gli appassionati di sneaker avranno a disposizione solo negli store AW LAB e su aw-lab.com, presenta dei dettagli speciali che rendono unico un modello che, in omaggio ai suoi 50 anni, adidas ci restituisce rivisitato nella struttura e nel comfort.

Lo style super cool di queste esclusive adidas Originals per AW LAB si presenta con tomaia bianca con le tre strisce nere bordate di rosso, colore che ne distingue anche il tallone. Un stilosissimo dettaglio multilogo black and white incornicia la sneaker prima di affondare nel rosso della soletta, potente con i loghi bold, ancora su rosso. Come un maxi ologramma, la scritta nera SUPERSTAR firma la suola, con un effetto 3D tra le trasparenze del bianco. Un make up capace di comunicare in modo immediato i valori di una sneaker che coniuga la storia della urban culture internazionale ed i principali trend della stagione.

Nei 50 anni trascorsi dal momento del lancio, il modello SUPERSTAR si è spinto ben oltre i campi da basket per cui era stato pensato. Il suo design unico, già apprezzato dai giocatori, è approdato fino alla strada, conquistando un seguito sempre più ampio fatto di rapper, skateboarder, writer, appassionati di sneaker e non solo. Oggi, adidas Originals affina gli storici dettagli della silouhette per tornare alle radici di questa lunga dinastia e affermarsi ancora una volta come icona della cultura americana assurta al rango di mito grazie alle connessioni con la scena hip-hop.

adidas SUPERSTAR per AW LAB _ Euro 100,00

