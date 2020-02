Questa sera, sul palco dell’Ariston si alzerà il sipario della 70ª edizione di Sanremo, il festival della canzone italiana che ogni anno tiene incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. Fra i big in gara, il nome di Achille Lauro è sicuramente uno dei più attesi, soprattutto dai giovani.

Lauro De Marinis, rapper romano che ha scelto lo pseudonimo di ‘Achille Lauro’ poiché associato, già da giovane, all’armatore italiano, è uno degli artisti più originali della scena musicale italiana. Affonda le sue radici nel punk ma è con il rap che si è fatto conoscere nell’underground romano, arrivando a firmare con l’etichetta ‘Roccia Music’ di Shablo e Marracash. ‘Achille Idol immortale’ e l’EP ‘Young Crazy’ sono stati i primi lavori di rilievo che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, al punto da permettergli di slegarsi da ‘Roccia Music’ e fondare la propria etichetta ‘No Face’.

Stravagante e amante delle sperimentazioni in ambito musicale, Achille Lauro ha scelto di non dedicarsi solamente al rap fondendo diversi stili differenti nelle sue produzioni: dalla samba trap all’house, passando per la dance anni 90 e diverse sfumature della trap moderna. Achille Lauro non ama farsi inquadrare negli stereotipi del rapper classico, preferendo mostrare un’immagine irriverente e anticonformista fatta di tatuaggi in faccia, vestiti da donna, capigliature stravaganti e colorate.

In tv ha partecipato come concorrente a Pechino Express con il collega Boss Doms e come conduttore nel post di X-Factor 2019. Quella di quest’anno sarà la sua seconda partecipazione a Sanremo dopo quella della passata edizione nella quale la sua ‘Rolls Royce’ venne tacciata come canzone inneggiante all’uso di droga, eventualità smentita seccamente dal cantante che ha fatto riferimento agli stili di vita borderline di alcuni miti della musica mondiale e all’immagine della famosa auto come simbolo di lusso e bellezza.

Nell’edizione di Sanremo 2020 canterà ‘Me ne frego’, canzone della quale vi proponiamo il testo:

Sì

Noi sì

Noi che qui

Siamo soli qui

Noi sì

Soli qui

Fai di me quel che vuoi sono qui

Faccia d’angelo

David di Michelangelo

Occhi ghiacciolo

Dannate cose che mi piacciono

Ci son cascato di nuovo

Ci son cascato di nuovo

Pensi sia un gioco

Vedermi prendere fuoco

Ci son cascato di nuovo

Tu sei mia

Tu sei tu

Tu sei più

Già lo so

Che poi lì

Che non so più

Poi chi trovo

Chi trovo

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Fallo davvero

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È instabile

Fragile

È una strega

Solo favole

Favole

A far la scema

È abile

Agile

Quel modo

Insospettabile

O mio Dio sì

Lei

Che dice a me

Voglio te

Ma vuole

Quello che non sa di sé

Dai

Vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te

Si perché

Per un capriccio

Lo sai

Che è cosi

Non si può non si può

Come no

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È una vipera in cerca

Di un bacio

Che poi

Le darò

Io sempre in cerca

Di quello che ho perso

Perdendo

Le cose che ho

Amore dimmi qualcosa

Qualcosa di te

Che non so

Cosi mi prendo anche un piccolo pezzo

Di te

Anche se non si può

Fai quel che vuoi

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

Ne voglio ancora

