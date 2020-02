In occasione della terza serata della Settantesima edizione del Festival di Sanremo, il prossimo 6 febbraio 2020, la popolare cantante spagnola Ana Mena sbarcherà sul palco dell’Ariston per duettare con Riki. Insieme affronteranno il pubblico della più popolare kermesse di musica italiana con la canzone “L’edera” di Nilla Pizzi.

Classe 1997, Ana Mena è una cantante e attrice spagnola, che ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica a partire dal 2006 quando ha vinto la dodicesima edizione del Veo Veo Awards, dopo i quali ha pubblicato il singolo “Esta es mi illusion” con cui ha sbancato le classifiche. La sua carriera ha spaziato anche nel mondo della televisione, dove ha partecipato alla serie televisiva Supercharly, anche se in questo campo la sua collaborazione più importante resta quella con Pedro Almodovar nel film “La pelle che abito”.

Il vero successo arriva qualche anno più tardi, quando nel 2016 pubblica un nuovo singolo: “No soy como tú crees”, canzone pop entrata tra le 50 canzoni più ascoltate su Spotify e nuovamente nelle posizioni più alte delle classifiche spagnole. Sarà poi la collaborazione con il gruppo dei CNCO e le canzoni “Loco como yo”, “Se Fue e Ahora lloras tu” che conquisterà anche il pubblico dell’America Latina, scalando anche le classifiche di iTunes.

In Italia, il nome di Ana Mena è conosciuto perché associato a quello di Fred De Palma. Dopo aver pubblicato l’album da solista “Index”, nel 2018 ha inciso con lui il brano “D’estate non vale” che ha conquistato il disco di platino. Un anno più tardi questa fruttuosa collaborazione ha portato al singolo “Una volta ancora”, di cui viene pubblicata anche una versione spagnola dal titolo “Se lluminaba” con cui ha vinto ben 5 dischi d’oro.

Ana Mena è una delle protagoniste della campagna “Selected by Music Edition” di AW LAB con cui proseguirà la collaborazione fino a giugno 2020 per la promozione della seconda edizione del contest musicale “AW LAB IS ME MUSIC EDITION” di cui sarà anche giudice. Lo scorso anno il contest si avvalse della collaborazione di Anastasio, un altro top player che farà grande questa edizione del Festival di Sanremo.

