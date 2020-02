E’ iniziata “a celebration of life“, la cerimonia per commemorare Kobe Bryant e la piccola Gigi, scomparsi lo scorso 26 gennaio a causa di uno schianto aereo. Dopo un’emozionante esibizione di Beyoncè, Vanessa Bryant, moglie del Black Mamba e madre della dolce Gianna, si è presentata davanti al microfono per leggere una commovente lettera.

“Sono stata la sua migliore amica, la sua prima ragazza, sua moglie, il suo grande amore. Stavamo insieme da quando avevo 17 anni e mezzo. Era il marito migliore al mondo, Kobe mi ha amata più di quanto io possa spiegare a parole. Io ero il fuoco, lui il ghiaccio. Ma a volte anche viceversa. Ci bilanciavamo a vicenda, avrebbe fatto di tutto per me. Non ho idea di come mi sia meritata un uomo che mi ha amata così, era carismatico, un gentiluomo, era sicuramente il più romantico della coppia, festeggiavamo sempre San Valentino e l’anniversario. Volevamo diventare vecchi assieme. Abbiamo fatto una splendida famiglia“, ha affermato la dolce metà di Bryant.

“Mi ha mandato un ultimo messaggio, prima di morire: voleva che ci prendessimo un po’ di tempo io&lui soltanto, senza le bimbe, per stare assieme. Non ce l’abbiamo fatta. Kobe, pensaci tu a Gigi. Io farò lo stesso per le nostre altre figlie. Ci rivedremo in paradiso, tutti assieme“, ha concluso Vanessa.

Vanessa Bryant “O benim her şeyimdi. Kobe ve ben 17 yaşımdan itibaren birlikteydik. O inanılmaz bir eşti.” İzlemeye yürek dayanmıyor #MambaForever pic.twitter.com/EU0lqob5nm — NadaLebron (@kingsofthespore) February 24, 2020

