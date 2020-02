Il design è sempre stato il motivo principale d’acquisto di Talisman, da quando è stata lanciata. Le evoluzioni introdotte permettono a Nuova Talisman di affermare il suo stile e rafforzare l’attrattiva.

Per una maggiore eleganza, si dota all’anteriore di una nuova calandra con lama trasversale cromata e paraurti ridisegnato. Nuova Talisman si avvale, ora, di fari Full LED su tutta la gamma. Sui livelli top della gamma sono disponibili i nuovi proiettori adattivi dotati della tecnologia LED Matrix Vision e comprendono indicatori di direzione dinamici, a loro volta a LED. Lo sguardo più elegante è sottolineato da luci diurne con firma luminosa “C-Shape” che rivelano l’identità della gamma Renault.

Nella parte posteriore, i fari Full LED si arricchiscono di una linea cromata e comprendono, a loro volta, indicatori di direzione dinamici per rafforzare lo stile puro e raffinato di Nuova Talisman. Per un design più sportivo e per migliorare la qualità del sistema multimediale, Nuova Talisman si dota anche di una shark antenna, situata nella parte posteriore del tetto. Nuova Talisman si distingue per le nuove tinte di carrozzeria Grigio Tempesta, Rosso Granato e Grigio Magnete. I nuovi cerchi completano l’evoluzione stilistica con i modelli Pierre (17’’), Stellar (18’’) e Sato (19’’).

Tra le novità stilistiche, una sequenza luminosa che, all’avvicinarsi del conducente al veicolo, comprende l’accensione dei fari e l’illuminazione delle maniglie, che prosegue all’interno con il nuovo ambient lighting.

DESIGN INTERNO CURATO

L’abitacolo di Nuova Talisman dispone di finiture curate nei minimi dettagli. Una nuova rifinitura cromata sottolinea il design della nuova consolle centrale che, adesso, presenta l’ambient lighting rinnovato. Il nuovo rivestimento in legno sbiancato del cruscotto e sulle portiere aggiunge un tocco di eleganza in più alla versione top di gamma INITIALE PARIS. L’abitacolo si può personalizzare, scegliendo tra ben 8 tipi di ambient lighting tramite i settaggi del sistema Renault MULTI-SENSE.

Per un maggior comfort visivo, il cruscotto di Nuova Talisman presenta un driver display da 10,2’’ completamente configurabile, di serie a partire dall’allestimento Intens (in base ai Paesi). È possibile personalizzare l’esperienza di guida selezionando la modalità desiderata tra i settaggi MULTI-SENSE, in particolare integrando la navigazione GPS alle informazioni visualizzate sullo schermo.

Sempre più confortevole ed ergonomica, Nuova Talisman è dotata di un retrovisore interno foto-elettrocromatico senza cornice e di porta-bevande più grandi, dotati di cromature, aperti e illuminati. Sulla consolle centrale viene integrato il supporto per la ricarica ad induzione dello smartphone, mentre i comandi di ventilazione comprendono un display digitale per visualizzare la temperatura prescelta. Infine, un nuovo pulsante “Auto-Hold” permette di non far muovere il veicolo, anche quando il freno di stazionamento non è inserito. I comandi del Cruise Control si spostano sul volante, per una migliore ergonomia.

Nuova Talisman abbina comfort ed eleganza. Fin dal primo livello di equipaggiamento, si notano le nuove sellerie mentre i rivestimenti in pelle sono disponibili dal secondo livello di allestimento Intens. Sono 3 le tinte disponibili per gli interni in pelle Riviera: Grigio Sabbia, Marrone Castenyera e Nero Titanio. Nella versione INITIALE PARIS, la dotazione di serie si arricchisce di una nuova selleria in Nappa trapuntata nelle tinte Nero Titanio o Grigio Sabbia con nuove cuciture color Cognac. Infine, a partire dal livello di allestimento Intens (in base ai Paesi), il cliente ha la possibilità di scegliere tra due ambienti interni nero o grigio chiaro.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE A VANTAGGIO DEL COMFORT E DELLA SICUREZZA

Nuova Talisman può contare sulle ultime tecnologie Renault per offrire ai suoi occupanti un viaggio in prima classe.

Per più comfort e sicurezza nella guida notturna

Dopo Nuovo Espace, Nuova Talisman è il secondo modello della gamma Renault a essere dotato della tecnologia LED Matrix Vision. Questi fari adattivi smart incrementano la sicurezza grazie alle migliori performance di illuminazione rispetto ai proiettori LED tradizionali. Rispetto a questi ultimi, si riscontra una luminosità superiore del 50% mentre la visibilità raggiunge i 220 metri, contro i precedenti 175 metri. Il costante adattamento del fascio luminoso, a seconda del traffico e degli altri utenti della strada, garantisce maggiore comfort di guida notturna.

Per una guida ancora più connessa

Nuova Talisman può contare sull’ecosistema Renault EASY CONNECT, che propone un mondo di App, come MY Renault, il nuovo sistema multimediale Renault EASY LINK nonché servizi connessi, come gli aggiornamenti automatici e la gestione del veicolo da remoto.

Il sistema multimediale Renault EASY LINK vanta un’interfaccia fluida e personalizzabile. Il suo display verticale da 9,3’’ conferisce all’abitacolo un look più moderno. Renault EASY LINK comprende: radio digitale DAB, sistema multimediale, compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay, ma anche navigazione con Google Search, prezzo del carburante e Infotraffico in tempo reale. Il sistema Renault EASY LINK, è disponibile anche con display da 7’’, ed è di serie fin dal primo livello di allestimento Zen (in base ai Paesi) con compatibilità Android Auto ed Apple CarPlay.

Anche il sistema audio premium Bose®, con 13 altoparlanti disponibili di serie nella versione INITIALE PARIS, è stato rivisitato per un’esperienza audio ancora più immersiva, con l’aggiunta di 5 modalità pre-impostate.

Per una maggiore sicurezza sulla strada

Nuova Talisman si arricchisce di contenuti tecnologici con dispositivi di assistenza alla guida avanzati di ultima generazione, che vanno fino alla guida autonoma di livello 2.

L’Highway and Traffic Jam Companion associa l’Adaptive Cruise Control al dispositivo di assistenza al mantenimento nella corsia, che funziona anche in curva. Questo sistema regola la velocità da 0 a 160 km/h e mantiene le distanze di sicurezza dai veicoli che si trovano davanti. Consente di fermarsi e ripartire automaticamente nel giro di 3 secondi senza intervento del conducente. La frenata d’emergenza attiva AEBS è ora associata a un sistema di riconoscimento di pedoni e ciclisti.

Oltre a queste nuove funzioni, Nuova Talisman include sempre nella sua gamma dispositivi che garantiscono una guida più sicura e più confortevole, come l’allerta per superamento della linea di carreggiata (Lane Departure Warning), completata dall’assistente di mantenimento nella corsia (Lane Keep Assist), dal sistema di rilevamento della stanchezza del conducente e dal sensore di angolo morto, che ora si avvale di due radar al posteriore (Rear Cross Trafic Alert).

Per una maggiore dinamicità e comfort

Nuova Talisman è l’unico veicolo della categoria a vantare il telaio 4CONTROL (di serie nella versione INITIALE PARIS). Sempre attivo, il sistema a quattro ruote sterzanti 4CONTROL gestisce automaticamente il doppio senso di sterzata delle ruote. Offre una precisione di guida unica per un veicolo di queste dimensioni e maggior comfort nell’utilizzo in città.

Il telaio 4CONTROL di Nuova Talisman è associato ad ammortizzatori adattivi che garantiscono al veicolo stabilità e comfort ottimali adattando costantemente la risposta degli ammortizzatori. Questo sistema è stato ottimizzato per una migliore efficacia e miglior stabilità della scocca nel superare gli ostacoli.

MOTORIZZAZIONI DI ULTIMA GENERAZIONE

Nuova Talisman può contare sulle ultime generazioni di motori benzina e Diesel della gamma Renault conformi alla normativa WLTP. Questi motori sono, al tempo stesso, più efficienti e più performanti. Rispettosi dell’ambiente, i motori benzina TCe sono dotati di filtro antiparticolato, mentre i motori Diesel Blue dCi presentano la tecnologia anti-inquinamento SCR (Selective Catalytic Reduction) con sistema d’iniezione AdBlue® per ridurre le emissioni di NOx.

TCe 160 EDC FAP

Di recente introdotto nella gamma Talisman, il TCe 160 EDC FAP è un motore 4 cilindri benzina 1.3 turbo a iniezione diretta. Eroga una potenza di 160 cv e una coppia di 270 Nm a 1800 giri/min. Viene proposto con trasmissione automatica a doppia frizione EDC 7 rapporti. Silenzioso e molto flessibile, ha consumi contenuti (6,2 l/100 km), con conseguenti emissioni di CO 2 di soli 140 g/km in ciclo WLTP. Rappresenta un’alternativa interessante al Diesel per i clienti delle flotte aziendali e corporate.

TCe 225 EDC FAP

Il TCe 225 EDC FAP (disponibile a seconda dei Paesi) risponde alla domanda di maggior potenza dei nostri clienti più esigenti. Questo motore 4 cilindri benzina 1.8 turbo a iniezione diretta è dotato di un turbocompressore twin-scroll e di un sistema di distribuzione variabile a 3 posizioni per erogare una potenza di 225 cv. È associato a una trasmissione automatica a doppia frizione EDC 7 rapporti. La coppia di 300 Nm, disponibile a partire da 2000 giri/min, garantisce performance di alto livello e un vero piacere di guida. Consuma solo 7,4 l/100 km in uso misto, emettendo 166 g/km di CO 2 .

Blue dCi 120 e 150 e Blue dCi 160 e 200 EDC

La gamma delle motorizzazioni Diesel è una delle più complete del mercato. Nuova Talisman riprende il motore 4 cilindri Diesel 1.7 Blue dCi declinato nelle versioni da 120 cv e 150 cv (a seconda dei Paesi), associato a una trasmissione manuale 6 rapporti. Il consumo misto molto contenuto, a partire da 4,9 l/100km (128 g/km di CO 2 ), la rende un’offerta molto attrattiva per i clienti delle flotte aziendali. La gamma è completata dal 2.0 Blue dCi, disponibile in due potenze: 160 cv e 200 cv. È dotato di trasmissione a doppia frizione EDC 6 rapporti. La versione da 200 cv garantisce accelerazioni decise e belle riprese. È adatto per chi cerca innanzitutto le alte performance, ma vuole anche un consumo misto efficiente pari a 5,6 l/100 km (146 g/km di CO 2 ).

