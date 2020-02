Si chiama breakdance, ma è molto di più di un semplice modo di ballare. È passione e dedizione. È impegno, serietà, allenamento, innovazione, creatività. È uno sport e, allo stesso, tempo, una forma d’arte. Un vero e proprio stile di vita. Tutto questo si sintetizza e concentra nell’evento Red Bull BC One.

Il Red Bull BC One è la più importante e prestigiosa competizione per B-Boy e B-Girl del mondo: ogni anno migliaia di ballerini e ballerine provenienti da ogni parte del globo si contendono la possibilità di partecipare alla finalissima che incoronerà i campioni mondiali.

Anche per l’edizione 2020 è tutto pronto: Milano accoglierà i migliori talenti italiani del Breaking, che, sotto la direzione artistica di Froz, si sfideranno a colpi di power moves, freeze e footwork nel Red Bull BC One Italy Cypher, in programma sabato 28 marzo al Teatro Principe di Viale Bligny 52 a partire dalle h. 21.00.

Il 28 marzo al Teatro Principe di Milano si preannuncia dunque una serata davvero ricca di spettacolo, con “battle” a eliminazione diretta che decreteranno il migliore B-Boy e la più forte B-Girl d’Italia, che avranno l’opportunità di rappresentare il nostro Paese alla prossima Finale Mondiale del Red Bull BC One.

Al termine della sfida, la festa proseguirà con un afterparty sempre al Teatro Principe.

