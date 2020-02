È già vero che quasi nessuna Porsche è uguale a un’altra, ma d’ora in poi, la 911 può persino essere unica come le impronte digitali di ognuno di noi. Utilizzando un innovativo metodo di stampa diretta sviluppato da Porsche, ora è possibile stampare elementi grafici della massima qualità visiva sulle parti verniciate del veicolo. I clienti che acquistano una nuova 911 possono personalizzare il cofano con un design basato sulla propria impronta digitale. A medio termine, saranno disponibili altri design specifici per il cliente. Questo servizio è disponibile attraverso i Porsche Centres, che stabiliscono contatti con i consulenti dei clienti presso l’esclusivo Manufaktur di Zuffenhausen. Questi consulenti discutono l’intero processo con il cliente, dalla presentazione dell’impronta digitale al completamento del veicolo.

Se un cliente decide di migliorare la propria 911 con il metodo di stampa diretta, gli specialisti della Porsche Exclusive Manufaktur smontano il cofano dopo la produzione in serie. I dati biometrici del cliente vengono elaborati in modo da garantire che non possano essere utilizzati per scopi non autorizzati. L’intero processo si svolge in comunicazione diretta con il cliente, che ha una panoramica completa di come vengono utilizzati i loro dati personali ed è anche integrato nel processo di creazione della loro grafica di stampa. Dopo che il robot dipinge l’esclusivo design, viene applicato uno strato trasparente e il cofano viene quindi lucidato con una finitura lucida per soddisfare i più elevati standard di qualità. Quindi il componente avanzato viene reinstallato. Il servizio costa 7.500 euro (IVA inclusa) in Germania e sarà fornito da Porsche Exclusive Manufaktur su richiesta da marzo 2020.

