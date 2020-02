La pornostar Lana Rhoades ha sempre i messaggi privati di Instagram ricolmi di ammiratori, incantati dalla sua bellezza. Fra di essi c’è anche qualche sportivo molto famoso. In un video pubblicato dalla youtube Mike Majlak, Lana Rhoades ha spiegato di essere stata contattata in privato da un famoso calciatore, del quale non ha fatto il nome. “Ha ricevuto un messaggio privato da un calciatore che ha un contratto da 80 milioni di dollari“, spiega lo youtuber come riporta il Sun. Lana Rhoades aggiunge un altro dettaglio interessante: “ha 43 milioni di follower”. Secondo ‘Mundo Deportivo’, Lana Rhoades sogna che il suo ammiratore famoso possa comprarle una casa da 18 milioni di euro a New York.

