GLE Coupé, rappresenta il lato più sportivo dell’icona SUV della Stella e debutta sul mercato con cinque versioni, realizzate su misura sulle esigenze dei clienti italiani: un omaggio ai tanti appassionati che hanno contribuito al successo globale di questo modello. SPORT, PREMIUM, PREMIUM PLUS, PREMIUM PRO e ULTIMATE: cinque livelli di allestimento che si caratterizzano per la ricca dotazione di serie e personalità decise e ben distinte.

Già dalla versione SPORT, GLE Coupé si distingue per equipaggiamenti esclusivi tra cui spiccano i fari MULIBEAM LED, sedili in pelle, Blind Spot Assist, pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°, portellone posteriore Easy pack e climatizzatore automatico COMFORTMATIC con quattro zone climatiche, per assicurare il microclima ideale a tutti gli occupanti dell’abitacolo ogni persona a bordo. Guidatore e passeggero anteriore, come pure i passeggeri posteriori, possono regolare temperatura e distribuzione dell’aria, ognuno secondo le proprie esigenze. Inoltre, le regolazioni della climatizzazione possono essere salvate e richiamate premendo un pulsante. Un forte upgrade anche sul fronte della telematica di bordo con il sistema multimediale MBUX, smartphone integration e possibilità di carica wireless.

La versione PREMIUM porta a bordo tutti gli equipaggiamenti della SPORT e si caratterizza per il look esterno AMG Line, il sistema di sospensioni attive AIRMATIC, che reagiscono alle minime irregolarità, intervenendo separatamente su ogni singola ruota e assicurando sempre la base ideale per viaggiare in totale comfort e senza stress). I cerchi sono da da 20” con la possibilità, a richiesta, di salire a quelli da 21”. Grazie alla predisposizione per chiave digitale è, inoltre, possibile utilizzare una scheda NFC o l’adesivo amovibile come chiave alternativa: ciò consente l’apertura del veicolo in modo facile e veloce. I sedili con Memory Package rendono ancora più confortevole la vita a bordo. Guidatore e passeggero possono impostare, selezionare e memorizzare le proprie impostazioni personali in una delle tre posizioni di memoria totali disponibili. La programmazione del pacchetto Memory comprende tutte le possibilità di regolazione dei sedili: altezza e posizione longitudinale del sedile, inclinazione del cuscino e dello schienale, altezza del poggiatesta.

Sulla versione PREMIUM PLUS la somma degli equipaggiamenti delle versioni SPORT e PREMIUM si arricchisce ulteriormente deii cerchi da 21”, il tetto Panorama scorrevole, il Sound System Surround Burmester®, i Sedili climatizzati per lato guida e passeggero e la plancia e le linee cintura delle porte in pelle sintetica ARTICO. Il pacchetto Comfort KEYLESS-GO e la funzione realtà aumentata per la navigazione MBUX sottolineano ulteriormente il lato tech di questa versione.

La PREMIUM PRO esprime performance al primo sguardo, con i cerchi AMG da 22” a 5 doppie razze a sottolineare ancor di più l’indole sportiva di questo modello. L’Head-up Display, l’ENERGIZING package, il pacchetto assistenza alla guida e il MAGIC VISION CONTROL portano ad un livello superiore la dotazione tecnologica.

ULTIMATE: il non plus ultra, la massima espressione del concetto di lusso, tecnologia e sportività esclusiva. Tutto è di serie ed è davvero difficile chiedere di più: ENERGIZING Package Plus con sedili Multicontour riscaldati e ventilati, riscaldamento sedili posteriori e volante multifunzione riscaldabile, interni EXCLUSIVE, plancia e linee di cintura delle porte in pelle e Chiusura servoassistita delle portiere. Il massimo anche in termini di sicurezza, con il Pacchetto di assistenza alla guida Plus.

Il nuovo GLE Coupé coniuga la sportività e l’eleganza di un coupé con la tecnologia e la performance dell’icona SUV per eccellenza. In occasione del lancio saranno disponibili i modelli 350 d e 400 d, spinti da potenti motori diesel a sei cilindri (consumo di carburante combinato 8,0-7,5 l/100 km, emissioni di CO2 combinate221-197 g/km) e la Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé (consumo di carburante combinato 9,3 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 212 g/km)1 che in Italia è omologata come vettura ibrida, con tutti i benefici che ne conseguono. Grazie alla nuova trazione integrale 4MATIC con torque on demand e una riduzione del passo di 60 mm rispetto a GLE SUV, i propulsori assecondano uno stile di guida che privilegia il lato più sportivo del SUV. Pronta al debutto anche sulla versione Coupé una motorizzazione ibrida Plug-In che vanta un’autonomia a zero emissioni locali ideale per gli spostamenti cittadini quotidiani.

