Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé è pronta a stupire. Il nuovo gioiellino di casa BMW si prepone l’obiettivo di riscrivere i canoni di coupè. Non si tratta infatti di una coupé convenzionale, ma di un’esperienza del tutto rinnovata: la Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé introduce una nuova forma di sovranità nella classe delle compatte. Soprattutto l’estetica senza compromessi orientata alle prestazioni rende le sue ambizioni inequivocabilmente chiare. Non elegante, ma stravagante. Non convenzionale, ma individuale. Non comune, ma straordinaria. In armonia con le tecnologie high end e le caratteristiche dinamiche di guida perfettamente sintonizzate, la Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé si distingue facilmente dalla massa e percorre strade proprie.

Tra le caratteristiche che la rendono unica, troviamo di certo gli sportelli senza telaio, capaci di conferire una linea molto particolare all’auto. Sarà disponibile in 4 differenti versioni: Sport, M Sport, Advantage e Luxury. Quest’ultima è chiaramente la versione più elegante della gamma. Di seguito il video di presentazione della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé.

PER IL VIDEO >> Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé: una coupè fuori dagli schemi

