La serie Icons è un viaggio nel tempo. Nasce infatti da un attento studio degli archivi New Era che parlano di un secolo di stile, mettendo in luce come la storia del marchio sia strettamente legata a quella del baseball con una selezione di modelli classici. In questa capsule collection, headwear e capi di abbigliamento si ispirano alla collezione Americana di New Era, strizzando l’occhio alla gloriosa era del baseball degli anni ’30, per una collezione perfetta per chi vuole dare un tocco di modernità al proprio guardaroba.

La collezione Icons presenta una preziosa versione in lana della classica giacca college, con maniche in pelle, polsini e colletto a righe in stile college e il logo New Era ispirato alla scritta originale degli anni ’20.

La stessa attenzione al particolare si ritrova nella maglia di cotone felpato, impreziosita da originali dettagli con nastro. A questo si aggiunge una selezione di berretti nei tre modelli 59FIFTY, con in più due novità, Retro Crown e Low Profile. Ognuno di questi berretti Collector edition è rifinito con una passamaneria di raso verde Kelly sotto la visiera e una fascia di pelle.

Valuta questo articolo