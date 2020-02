Maxi loghi e color block per la collezione NBA che celebra gli anni di evoluzione del basket, per capi che verranno indossati dai campetti di quartiere fino ai prestigiosi campi della NBA.

New Era rivisita in chiave moderna i colori e i modelli più classici delle squadre che hanno fatto la storia di questo sport con una linea di abbigliamento e di berretti dedicati all’NBA. La collezione è ricca di dettagli, come motivi originali della lega, grafica ispirata al campo da gioco e loghi delle squadre NBA bene in evidenza.

Con questi audaci elementi visivi a caratterizzare tutta la collezione, gli articoli di punta sono le magliette, con grafiche ispirate al basket di oggi e al basket da strada old school, per un look casual anche nel tempo libero.

Una canotta con inserto in rete a contrasto, vestibilità oversize e materiale che garantisce traspirazione naturale e asciugatura rapida, è abbinata a una felpa con zip con l’originale stampa all over e loghi e scritte dei 30 team della NBA League. Entrambi i capi sono disponibili in tonalità monocromatiche con logo, che coniugano le iconiche combinazioni di colore della NBA con il look rilassato proprio dei campi in cemento di quartiere.

La collezione Primavera 2020 di New Era rende omaggio al gioco del basket, con capi che non passeranno inosservati.

