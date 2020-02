Durante l’intervallo della partita contro i Cleveland Cavaliers, i Miami Heat hanno ritirato la maglia numero 3 di Dwyane Wade, appesa adesso al tetto dell’American Airlines Arena. Una cerimonia emozionante che ha visto grande protagonista l’idolo di casa, una delle guardie più forti e amate dell’NBA moderna.

Queste le parole di Dwyane Wade nel discorso effettuato durante la cerimonia: “mia mamma è il mio eroe. Mi ha sempre detto che, anche nei momenti più brutti della vita, anche quando sembra che la vita ti abbia dimenticato, con la fede, la perseveranza e la dedizione qualsiasi ostacolo potrà essere superato. Kobe diceva che la cosa più importante era ispirare gli altri a diventare grandi e migliori, qualsiasi strada avessero intrapreso. Spero con tutto il cuore di avervi ispirato. Non so veramente come ringraziarvi. Voi sarete sempre una parte importante di me“.

Valuta questo articolo