Anche l’ultima scuderia ha presentato la sua moto per la stagione di MotoGp 2020. Aprilia ha svelato quest’oggi la livrea della nuova RS-GP sul circuito di Losail, Malesia. Rinnovata dal punto di vista della ciclista e del motore, la nuova Aprilia presenta colori molto simili a quelli della passata stagione con il nero opaco di base e il tricolore presente su cupolino, serbatoio e codone. Un dettaglio importante è la presenza di Andrea Iannone: il pilota italiano è infatti ancora in attesa della sentenza riguardante la sua positività al doping, ma la scuderia ha voluto ugualmente che fosse presente. Un segnale importante di come Iannone sia ancora al centro del progetto Aprilia.

Valuta questo articolo