Grande successo nel fine settimana appena concluso per la seconda edizione della Mizuno Snow Volley Marathon che si è tenuta a Moena (Tn) nell’Impianto Sportivo Benatti, punto di partenza della famosa competizione di granfondo Marcialonga.

Un sole splendente e temperature favorevoli hanno accompagnato per i tre giorni dell’evento i 500 partecipanti giunti da ogni parte d’Italia per prendere parte al più grande raduno di snow volley che ha visto scendere in campo anche austriaci, tedeschi e brasiliani.

Gli intraprendenti sportivi, suddivisi nelle categorie di gioco 3×3 maschile, 3×3 femminile e 4×4 misto, si sono sfidati per aggiudicarsi il gradino più alto del podio e il prestigioso montepremi complessivo di 10.000 euro suddiviso tra i primi otto team in classifica di ogni categoria.

A sbaragliare la concorrenza sono stati i trentini “Tre dei Trentatrè” (Davide Iriti, Michele Baratto e Damiano Fruet), le “Snowers Beer” (Carlotta Cervella, Tania Ferrazzo, Martina Tagliapietra e Sofia Arcaini) e il misto “La Vecia De Spade” (Carlotta Cervella, Tania Ferrazzo, Marco Raisa e Matteo Finco).

Per i vincitori del 3×3 maschile e femminile, la qualificazione al Grand Finale dello Snow Volley Italia Tour di Prato Nevoso (Cuneo) che si terrà il 27,28 e 29 marzo.

Non è mancata anche tanta adrenalina tra i campi innevati della Mizuno Snow Volley Marathon con la straordinaria discesa in parapendio di Aaron Durogati, ospite d’eccezione della manifestazione con i Deejay Xmasters, massimo rappresentante italiano nel mondo di paragliding, due volte oro nella World Cup. Arrivando ad oltre 140 km orari, il campione meranese è atterrato all’interno dell’impianto sportivo dopo una serie di trick e figure che hanno lasciato i presenti senza fiato.

A condire il tutto, tanta ottima musica con gli Après Ski di venerdì e sabato capitanati dai resident Mistericky e BigTommy, e con la partecipazione straordinaria di Shorty, direttamente da Radio Deejay media partner dell’evento.

