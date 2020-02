Riflettori puntati su Ferretti Group anche al Miami Yacht Show, secondo appuntamento della stagione nautica, in programma dal 13 al 17 febbraio. Il salone più glamour degli USA, giunto alla 32° edizione, si terrà quest’anno per la prima volta nella nuova ed esclusiva cornice dello One Herald Plaza, fra il Sea Isle Marina e il MacArthur causeways. Ferretti Group presenterà a Miami, in anteprima mondiale, 48’ Wallytender X, il nuovo performante outboard a marchio Wally, e la première Dolceriva, già icona di stile e apprezzatissimo al Boot Düsseldorf 2020.

Le due anteprime saranno le stelle tra le stelle della incredibile flotta che si compone di ben 15 modelli:

• Ferretti Yachts 670, Ferretti Yachts 720, Ferretti Yachts 780 e Ferretti Yachts 920.

• Riva 56’ Rivale, Riva 66’ Ribelle, Riva 100’ Corsaro e 110’ Dolcevita.

• Pershing 5X, Pershing 8X, Pershing 9X, i capolavori della gamma X Generation, e Pershing 70.

• Custom Line 120’.

Riva 100’ Corsaro, 110’ Dolcevita e Custom Line 120’ saranno in esposizione presso l’Island Gardens Deep Harbor Marina, la seconda postazione del Miami Yacht Show, sull’isola di Watson, che è in grado di ospitare yacht fino a 400 piedi. Anche al Miami Yacht Show, Ferretti Group rinnova la collaborazione con luxury brand italiani e internazionali. Frette fornirà gli elementi di arredamento morbido delle barche; la cantina italiana La Scolca offrirà un’eccellente selezione di vini; Mr. C organizzerà uno speciale aperitivo il 13 e il 15 febbraio al Ferretti Group Stand; Poltrona Frau fornirà l’arredo interno; FIJI Water sarà l’acqua ufficiale allo stand; Pommery Champagne allieterà gli ospiti con il proprio champagne offerto ad un prezzo speciale; Seabob esporrà i suoi modelli di intrattenimento e velocità in acqua in edizione limitata; Slam realizza le divise dell’equipaggio Ferretti Group.

