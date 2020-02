Maria Sharapova nelle ultime settimane si è dedicata più al red carpet che ai campi da tennis. Due soli incontri giocati in questo inizio di stagione, entrambi persi, dapprima contro la Brady a Brisbane, poi contro Donna Vekic agli Australian Open.

Dopo il viaggio a Melbourne, nessun incontro giocato in queste settimane per Masha, la quale si è dedicata ad altro, come ad esempio ad assistere alla cerimonia della consegna degli Oscar. Immancabile la Sharapova sopratutto al party di Vanity Fair al quale prende parte spesso e volentieri, sui social la bella russa ha mostrato il suo outfit griffato Valentino, un’eleganza principesca per Masha, impreziosita anche da una borsa Jimmy Choo che farebbe invidia a molte donne in giro per il mondo. Insomma, Sharapova bella come sempre in compagnia del fidanzato Alexander Gilkes, ma sempre più lontana dal tour WTA…

